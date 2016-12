Brenô reverencia Cássia Eller nesta quinta

Caderno A - Capa

Nesta quinta-feira, 29 de dezembro, completa 15 anos sem Cássia Eller. E como não poderia deixar de ser, o cantor Brenô faz uma homenagem a essa artista que deixou saudade. Ele apresenta o show do projeto “Especial Cássia Eller – Uma Vontade a Ela”, hoje, no palco do Mais Brasil.

O repertório é baseado no Acústico MTV Cássia Eller, disco que vendeu mais de um milhão e meio de cópias, além de outras canções que marcaram a carreira da artista.

O show terá participações especiais como a da cantora Haira, irmã de Brenô. Ela interpreta Nando Reis na canção “Relicário”.

O projeto, que nasceu em agosto de 2014, numa iniciativa do próprio Brenô, com o objetivo de preservar a memória da cantora, já circulou por Mogi das Cruzes e sempre com grande público. Foi assim no Teatro Vasques, por exemplo. Ele também apresentou o mesmo show em Guararema.

Brenô possui uma considerável identificação e similaridades como o gosto musical e a voz principalmente.

O show “Especial Cássia Eller – Uma Vontade a Ela” está aprovado pelo Programa de Ação Cultural (ProAC) do Governo do Estado e encontra-se na etapa de captação de empresas patrocinadoras.

O Mais Brasil está localizado na Rua Engenheiro Gualberto, 199, na Vila Industrial. A apresentação de Brenô começa às 20 horas. O ingresso custa R$ 20,00.