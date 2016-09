Brasileiros batem 11 recordes na Rio 2016

Comentários (0) Esportes Like

Além de protagonizarem momentos emocionantes, marcarem presença em diferentes pódios, o atletismo brasileiro conquistou quebras de recordes mundiais e paralímpicos durante os Jogos da Rio 2016. Das 11 marcas estabelecidas por brasileiros, todas são de modalidades do esporte.

Confira os nove atletas brasileiros que bateram 11 recordes, mundiais e paralímpícos, durante a Paralimpíada 2016:

1 – Revezamento 4x100m T11-T13

Os meninos do revezamento 4x100m T11-T13, Diogo Ualisson, Gustavo Araújo, Daniel Mendes e Felipe Gomes, lideraram a prova de ponta a ponta e bateram novo recorde paralímpico do revezamento com o tempo de 42s37, levando o ouro.





2- Claudiney Batista

No arremesso de peso, Claudiney Batista conquistou ouro na categoria F54 com direito a recorde paralímpico, de 45,33m. Na categoria F56, apesar de não levar medalha, o brasileiro também bateu recorde mundial de 42,74m.

3 – Alessandro Silva

Já no arremesso de disco F11, Alessandro Silva foi medalha de ouro com o recorde paralímpico de 43,06m.

4- Rodrigo Parreira

Por saltar 5,62m, na categoria T36, Rodrigo Parreira estabeleceu o recorde paralímpico no salto em distância. Nesta categoria, Parreira ficou com a prata no critério de desempate contra Brayden Davidson, da Austrália. O atleta brasileiro também conquistou o bronze na corrida de 100 metros T36.

5 – Petrucio Ferreira

Outra marca do atletismo paralímpico brasileiro veio com Petrucio Ferreira nos 100m T47, que levou o ouro e ainda marcou dois recordes mundiais de 10s57 e 10s67.

6 – Mateus Evangelista

Nos 100m T37, Mateus Evangelista cravou 11s47 centésimos marcando o recorde paralímpico. O atleta ainda levou a prata no salto em distância T37. Evangelista também disputou os 400m na mesma classe.

7 – Daniel Martins

Outro que voou na pista de atletismo foi Daniel Martins nos 400m T20: ele garantiu o ouro e marcou o recorde mundial com o tempo de 47s22 centésimos.

8 – Ariosvaldo Silva

Na classe T53 dos 100 metros, o recorde paralímpico foi estabelecido por Ariosvaldo Silva, o Parré, que marcou 14s69 centésimos. Apesar do tempo estabelecido, o atleta ficou em quarto na final e desclassificado na final dos 400m T53 por ter invadido a raia ao seu lado na pista do Estádio Olímpico.

9 – Verônica Hipólito

O atletismo feminino brilhou com Verônica Hipólito que levou a prata nos 100m T38 e marcou o recorde paralímpico com 12s,84 centésimos. A jovem atleta também conquistou o bronze nos 400m T38.