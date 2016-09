Brasil vence a Colômbia na Arena Amazônia

Comentários (0) Esportes Like

Quem acompanhou o duelo desta noite de terça-feira (6), entre Brasil e Colômbia, pela oitava rodada das Eliminatórias Copa do Mundo Rússia 2018, notou um som peculiar vindo da arquibancada da Arena da Amazônia. Bateria completa e muita empolgação ditaram o ritmo. Com muita harmonia, a Seleção Brasileira não atravessou o samba e venceu o confronto pelo placar de 2 a 1.

O Brasil chegou a 15 pontos com a vitória e subiu para a segunda colocação da tabela de classificação das Eliminatórias. A Seleção Brasileira volta a campo pela competição no dia 7 de outubro, diante da Bolívia, na Arena das Dunas, em Natal (RN).





O jogo

Com o apoio de milhares de torcedores presentes na Arena da Amazônia, o Brasil entrou em campo ligado. E como a inspiração vinha do carnaval, o time mostrou que estava com o ensaio em dia e marcou logo no primeiro minuto de jogo, em jogada muito trabalhada pelo técnico Tite nos últimos treinamentos.Neymar cobrou escanteio da esquerda e Miranda se antecipou aos marcadores para balançar a rede com uma bela cabeçada.

Explorando bem as laterais, o time Canarinho seguiu pressionando em busca do segundo gol. Aos 21, Marcelo recebeu na esquerda, driblou dois marcadores e arriscou o chute. A bola saiu pela linha de fundo, assustando o goleiro Ospina.

Nove minutos depois, Renato Augusto aproveitou a sobra, bateu colocado no canto esquerdo e obrigou o arqueiro colombiano a fazer grande defesa.

Já no fim da etapa inicial, aos 35, James Rodríguez levantou a bola na área em cobrança de falta, Marquinhos tentou cortar e acabou marcando contra.

No segundo tempo, o Brasil manteve o domínio dos 45 minutos iniciais, quando teve 61% de posse de bola. Aos três minutos, Neymar achou Paulinho na área, o meia limpou da marcação, mas acabou tendo o chute travado por Sánchez.

Quinze minutos mais tarde, Daniel Alves recebeu na intermediária e cruzou. Gabriel Jesus subiu bem de cabeça e quase deixou o time em vantagem novamente.

A pressão brasileira continuou e, aos 28, Philippe Coutinho, que entrara muito bem na partida, achou Neymar na esquerda com um passe de primeira. O atacante dominou e bateu cruzado para garantir a vitória da Seleção Brasileira por 2 a 1.

Brasil: Alisson; Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo; Casemiro, Paulinho (Giuliano), Renato Augusto e Willian (Philippe Coutinho); Neymar e Gabriel Jesus (Taison).