Brasil conquista bronze inédito na canoagem

Comentários (0) Esportes Like

Agência Brasil

O brasileiro Caio Ribeiro de Carvalho ganhou nesta quinta-feira (14) a medalha de bronze na canoagem de velocidade, modalidade KL 3 masculino. A medalha de prata ficou com o alemão Tom Kierey e a de ouro com o ucraniano Ferhii Yemelianov.

O outro brasileiro que competiu nesta quinta-feira na Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio de Janeiro, foi Luís Carlos Cardoso da Silva, que obteve o quarto lugar na modalidade KL 1. Nessa competição, a medalha de bronze ficou com o atleta da Grã-Bretanha Ian Marsten, a de prata com o húngaro Robert Suda e a de ouro com a atleta da Polônia Jakub Tokarz.