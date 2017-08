Brasil caverna e luz

Artigos

Olavo Câmara

Considere que o ser humano é uma caverna, mas poderá iluminar esta caverna se voltar a sua atenção para o seu interior onde habita o Eu Maior ou o Deus dos nossos corações que é puramente luz. Em sendo assim, no momento que o ser humano iniciar um período de harmonização com esta luz divina, se transformará e a sua consciência se harmonizará com as forças cósmicas. O homem está escravizado devido a sua cultura exterior e pelos erros e preconceitos impostos pela sociedade onde vive. Os desvios de uma vida correta, o fanatismo quer religioso ou político e a ignorância tornam o ser humano um serviçal das imposições do Estado e de outras instituições.

Combater os males e se libertar das vaidades, da prepotência e elevar a consciência são os grandes desafios para as sociedades que compõem este mundo moderno, de velocidade e às vezes mergulhado na loucura.

Os seres humanos lúcidos devem combater, diariamente, a ignorância e mergulhar a sua consciência e mente em um regime de liberdade e prosperidade. Basta de cólera e violência. No Brasil há quase cinquenta partidos políticos, mas a maioria deles é igual nas atuações e interesses extravagantes e em inúmeras vezes agem criminosamente.

O Brasil necessita que os cidadãos lúcidos, de consciência elevada e desapegada do mundo material, ajudem e melhorar o patriotismo, fazendo surgir uma nova vida e ampliação dos horizontes. Pessoalmente, quem é consciente deve travar uma luta diária entre o seu exterior, que é uma caverna isolada, com o seu interior onde está a luz divina.

Não deixe as ilusões e fraquezas dominarem a sua vida, combata, constantemente, a ignorância, o fanatismo e se impunha defendendo sempre a verdade.

Quem deseja um país melhor deverá visualizar a limpeza do país, eliminando os infiéis de toda a sociedade e das instituições políticas ou jurídicas. É vergonhoso submeter um povo que habita um território rico e com todos os recursos, mas dominado pelos buscadores das fortunas que estão roubando, corrompendo e impedindo melhoras em todos os serviços públicos. Temos que combater os insensíveis e impor uma sociedade de luz, paz e amor. É possível? Dependerá de todos.

Olavo Câmara é advogado, professor, mestre e doutor em Direito e Política.