Bote mais sentido

Gê Moraes

Há muita gente que curte a natureza e adora incursionar por trilhas, sendas e veredas mata adentro. Contudo, há que se ter muita atenção e se rodear de todo cuidado para que a tigela não vá ao chão e o leite seja derramado. Assim sendo, aconselha-se ao amante da mata que a trate com o devido respeito e não a menospreze jamais, pois há de ser que a mata mate – e que ninguém se iluda com o mate da mata – pois ele longe está de ser aquele chá que desce gostoso goela abaixo. O mate da mata é mais amargo do que losna curtida e, não se presta nem a chimarrão de gaúcho guapo que peala boi no braço e o põe no chão a ver estrelas em dia nublado. E por falar em dia, vamos dialogar?

- Ora, como não? Trocar um dedo de prosa com alguém é um trem que não costumo perder. Então, vamos falar de quê?

- Que tal falarmos de cicuta?

- Legal! Manda vir uma, pois já estou de garganta seca.

- Você está louco?

- Louco por quê?

- Se a garganta seca está, com um copo de cicuta mais seca há de ficar e, não só ela, mas o corpo todo.

- Santo Deus! Será que montei no porco?

- E olha que se trata de um daqueles porcões bem fornidos para suportar o peso do burro!









- Dar-se-á que o tal burro seja cá o seu amigo?

- Mas que tiro certeiro! Então você não sabe que cicuta é o veneno que pôs termo à vida de Sócrates?

- Não diga! Então o Dr. Sócrates que jogou no Curingão, tomou veneno?

- Rapaz, preste atenção! Não se trata do Sócrates, o craque do calcanhar, mas do filosofo da Grécia antiga.

- E o que teria levado o sábio a ingerir o mata-bicho?

- Não suportou o fato de ter sido acusado de ateu e de corromper os jovens gregos.

- Teria dito ele algo que pôs em xeque o teor da acusação?

- Disse sim e, o seu dito foi o seguinte “E agora chegou a hora de nós irmos, eu para morrer, vós para viver; quem de nós fica com a melhor parte ninguém sabe, exceto Deus”.

E chega de mise-en-scène, pois o espetáculo chegou ao fim e preciso ir embora, mas antes do adeus, com mil perdões pelo mau jeito da palavra, deixo aqui minhas palavras finais: errar é humano, mas se em termos de gasto, a borracha estiver superando o lápis, é de extrema urgência que se bote mais sentido naquilo se faz.





Isso posto e tudo o mais que se encontra aí no alto, dou no pé, mas logo volto.

Gê Moraes é cronista