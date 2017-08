Botando sentido

Artigos

Gê Moraes

Dava gosto ver como a régia Regina regia a rede dos ramais telefônicos da Realeza, grande empresa, ligada ao ramo da comunicação.

- É mesmo, meu irmão?

- É verdade! Regina Regiane Reginela era a síntese perfeita da antítese do ideal da beleza grega: desengonçada, desproporcional, desdentada, desleixada e desnutrida.

- Pela Praça dos Enfartados! Mas que filhote de cruz credo!

- E para emprestar cores mais fortes ao quadro, Regina ainda era ambígua, bisbilhoteira, cínica, deslumbrada, esquelética, frenética, grosseira, histérica e imatura.

- Sabe duma coisa? Estou aqui trocando idéias com os meus botões, e eles levantaram a seguinte questão: como é que alguém que detém tantas desqualificações pode estar empregada em grande empresa?

- Pois é aí que está o nó górdio do problema. Ocorre que tais informações me foram passadas por fonte, que me parecia ser confiável, mas que na sequência, percebi que havia comido um gatão bem nutrido, cuidando que fosse lebre.

- Viu no que dá sair por aí a beber em qualquer fonte?

- É verdade! A lição me caiu como uma luva. Fiquei ligeiro como corisco. Agora, para alguém me pegar no contrapé, vai precisar ser bastante de circo.









- E na realidade, qual era a verdade?

- A funcionária da Realeza era uma beleza de cachopa, que nada tinha a ver com o quadro que me foi pintado: desengonço, nela não vi; desproporção, também não; ausência de dentes, não percebi; desleixo, nenhum pingo; desnutrição, então, nem no lobo da orelha.

- Ah, nesse caso, ao invés de cruz credo, ela era filha de coisa linda?

- Exatamente! E quanto às demais coisas que visavam desqualificá-la, devo frisar que ambiguidade nela não notei. Bisbilhotice, se bem entendi, por ali nunca passou. Cinismo, se houve algum dia, o abalo de algum sismo intenso se encarregou de dar um jeito. Deslumbramento? Que esperança! Magricela, a bela não era. Frenesi, nela não vi. Grosseria, nem sombra havia e muito menos histeria. Quanto a maturidade, para falar a verdade, já estava bem sazonada, no pontinho de ser colhida. Enfim, as informações que me foram passadas sobre a régia Regina, foram todas descompassadas, mas me ensinaram algo que jamais esquecerei: quando de fome está a morrer, o pardal desce para comer, mas sempre botando sentido naquilo que come. Abraços e até breve.

Gê Moraes é cronista