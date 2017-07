Botando molho no repolho

Artigos

Gê Moraes

Naquilo que me concerne vou ao cerne da questão e, aos que estão à margem da avenida convido para a prática do saudável exercício de viver a vida com qualidade, pois saber viver é uma arte e, quem vive a vida em sua plenitude é como uma ave que voa majestosa sobre as intempéries e sabe que o tempo é o senhor da razão e pode curar muitos males causados pela incompreensão humana.

- Fico todo arrepiado e até me sinto inspirado em dizer que aquele que sabe viver não dá bola e nem se abala com a mágoa e a ela não dá guarida, pois sabe que isso é atraso de vida.

- Boas falas companheiro! Digo que saber viver é ter em mente, também, que decepção não mata ninguém e, que hoje pode ser o espelho que reflete aquilo que se fez ontem.

- É por isso que procuro fazer bem feito hoje para que amanhã o espelho não se envergonhe de mim e, os meus verdadeiros amigos sintam prazer de estar ao meu lado, pois os falsos, dispenso e digo muito obrigado.

- Assim é que se fala e, acrescente-se a tudo isso o fato de que viver com qualidade é saber que tudo que sobe desce, que a dor fortalece, que o belo não está naquilo que se vê e sim naquilo que se sente e, que viver é simplesmente sensacional.

- Bota sensação nisso! Viver é tudo na vida e não se resume apenas em aspirar e expirar o ar. Viver vai além, muito além. É colocar o primeiro tijolo e prosseguir com a construção.

- Perfeito! Isso tudo tem tudo a ver com o viver a vida com amplitude, mas há muita gente que leva a vida no vai-da-valsa, acomoda-se, debruça-se na janela e fica a observar o desfile da banda, aí sabe o que acaba acontecendo? Absolutamente nada. O tempo passa, os sonhos se tornam cinzas e as mudanças, tão necessárias na vida acabam não acontecendo.

- Ah meu amigo, aí o caldo entorna e a vida se torna um transtorno, em torno do qual vai cirandar uma série de inconvenientes que não convêm e, não fazem nada bem a quem deseja pautar a vida sobre as linhas convenientes das pequenas coisas que fazem a diferença, como um bom-dia despojado de falsidade, um sorriso destituído de segundas intenções.

- Correto! E juntem-se a estas, outras gentilezas mais, que não custam quase nada, acabam botando molho no repolho e fazem com que a vida se torne mais saborosa e gostosa de ser consumida.









Gê Moraes é cronista