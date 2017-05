Silene

Next Beth e Armando Orra na inauguração da franquia Bontempo Ambientes. (foto: Elton Ishikawa)

Fause e Rania Orra, anfitrionaram os convidados na Arquitettá Casa e Design. (foto: Elton Ishikawa)

Camila Bacha e Neto Aniz Orra clicados pela ampla loja do Mogi Shopping. (Foto: Elton Ishikawa)

Imad Orra co-anfitrionando o concorrido coquetel produzido pelo Síntese do Sabor. (Foto: Elton Ishikawa)

Os arquitetos Fred Zanelato e Emília Fuke foram conferir as sugestões de móveis de alto padrão. (Foto: Elton Ishikawa)

Ainda registradas nessa noite as presenças de Vera e Renato Concensa. (Foto: Elton Ishikawa)

Radiantes

Danyana e Danilo Pimentel Fernandes estão radiantes com a chegada das filhotas gêmeas, Lara e Marina, nascidas na ultima segunda-feira. Os vovós corujas Vera e Norton Esteves, Heliana Pereira Pimentel e Ademir Pimentel Fernandes também eufóricos, coma chegada das fofíssimas netinhas.

Afogado

A Associação Manuel Maria- Estância Renascer marcou para logo mais às 20 horas, o seu o 21º. Afogado que será realizado, em parceria com a Casa da Amizade, no salão da Associação de Rotarianos. A renda angariada com o encontro será revertida para a entidade, que abriga e assiste 32 idosos carentes. Convites à venda.

Espetáculo

O SESI Mogi das Cruzes apresenta hoje às 15 horas, e amanhã, às 16 horas, no Teatro SESI, na Rua Valmet, 171, em Brás Cubas, o espetáculo infantil “Um Ratinho e a Lua”, uma montagem com dramaturgia, direção e manipulação de bonecos de Rafael Curci. A entrada para as duas apresentações é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu SESI www.sesisp.org.br/meu-sesi e retirados 1 hora antes do início do espetáculo.

Valentino

Em parceria pela primeira vez com a Luxottica, a Valentino acaba de lançar a sua coleção de óculos do verão 18. Mais de 10 modelos integram a coleção, que tem como protagonistas as peças com detalhes de cristais, acabamento metalizado e acetato estampado. A novidade já pode ser conferida na loja da maison italiana no Shopping Cidade Jardim.

Nats 19

Maria Aparecida Rocha Benedetti, Mário de Macedo Prado Junior, Ricardo Antonio Josevicius Alves