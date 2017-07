Bons amigos são poucos

Artigos

Gê Moraes

Garimpeiro das Palavras e Pegureiro das Letras são dois irmãos unidos que seguem sempre juntos na mesma direção, em rotas bem preparadas e pensadas com muito cuidado para que não corram o risco de cair no lugar comum e engrossarem as fileiras dos que jogam no time dos que caminham a esmo. Enfim, nós três somos um, pois os dois são protótipos de mim mesmo. E assim vamos avançando passo a passo, em passos bem compassados, cadenciados pela segurança dos que sabem com precisão de onde vêm e para aonde vão, certos de que haveremos de enfrentar as inúmeras barreiras que se levantarão à nossa frente; cientes de que as oportunidades que se nos apresentarem, por serem poucas, deverão ser agarradas com as unhas todas e com todos os dentes.

- E se os três forem canhanhas, ou seja, banguelas? Aí é que serão elas!

- Serão coisa nenhuma! Pois queira você saber que os nossos instrumentos de morder, todos estão nos seus devidos lugares, em regime de prontidão para darem o bote certinho na primeira oportunidade que surgir pelo caminho.

- Tomara mesmo que assim seja, pois quem tarde chega ao banquete só come do que sobeja, isto se sobejar, visto que em comes e bebes de hoje em dia os convivas não estão nem aí. Sobrou? Metem no saco, na sacola, no bolso, na bolsa e onde mais couber e vão em frente, sem o menor constrangimento.

- Pelo zurro do jumento! Não tenho nem como desdizê-lo já que tudo o que disse é coisa que não se contesta e, o vulgo que diz: “de graça até injeção na testa” aqui se configura com casca, descascado, com pele e pelado. Quanto a mim e aos meus dois companheiros, somos ferrenhos defensores da educação e desfraldamos o estandarte da ética, da moral e do bom costume.

- Pelos cabras de Lampião! Falou bonito meu irmão! Gostei muito do verbo desfraldar, que para quem vive a espoliar, a meter os cinco dedos naquilo que não lhe pertence, de muito bom grado trocaria pelo verbo defraudar, cujo som é bastante parecido.

- Pode até parecer, mas está a léguas de distância de ser igual ao seu quase homônimo, quando se sabe que aquele é dotado de um caráter dos mais elevados e, este é possuidor de qualidades inerentes a quem se apraz em transgredir as normas da lei. E como já sinto cheiro de fim de texto no ar, vou findar bem ao estilo de quem se apraz em escrever para fazer o povo pensar: os bons amigos são poucos, curta-os e, por curta ser a vida, ame-a sem medida.

Gê Moraes é cronista