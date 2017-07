Bomba d’água

Artigos

Gê Moraes

Peri Predileto partiu para o Pará em busca de patrocínio para o seu projeto.

- Que projeto Predileto projeta?

Pretende produzir pratos de prata para prover as pizzarias dos políticos plantadas na Paraíba, no Paraná, em Pernambuco, no Piauí e também em terras paulistanas e paulistas.

- Misericórdia! Pelas penas do pato preto! Haja produção para suprir a praça de tantos pratos prateados.

- É verdade, meu camarada e, por ser promissor o filão, Peri Predileto não vai precisar perder muito peso para descolar patrocínios em profusão.

- E sem confusão, pois a fusão de político com pizzaria é sinônimo de alegria que perdura desde as mais priscas eras, tempos em que as feras não eram tão invasivas e tão ferozes como são aqui e agora.

- Ora, por quem sois, por que não dá nome aos bois?

- Porque são feras e não bois, porquanto, se bovinos fossem, o Peri não estaria perseguindo patrocínio para a produção de pratos prateados e, sim, para plantar forrageira, feno e outras provisões para alimentar a manada.









- A esta altura já nem sei mais o que penso e o que faço. Sinto-me perdido no tempo e no espaço. Vago pelas veredas dos homens fartos de bens, que embora muito bem posicionados, vivem a chorar o choro triste dos mal-amados.

- Vou além, emendo um bom pedaço na corda, aproveito e pergunto: mal-amados? Nem pensar. Estão mais para mãos armadas, isso sim. Mãos de quem não pensa duas vezes para puxar o gatilho, meter fogo no rastilho, provocar a explosão do vulcão e esparramar lavas incandescentes que penetram pelos vãos e provocam colossais rebuliços, desordens mil e discórdias tantas.

- Concordo plenamente com o seu adendo, tanto que ele tem o meu endosso. Contudo, o que me deixa um tanto fora de órbita é que não estou conseguindo enxergar aonde você quer chegar com o bom pedaço emendado na corda.

- Se me permite, vou tentar ajudá-lo a retomar a rota e orbitar no eixo correto. Preste bem atenção e me responda: para quem Peri pretende produzir pratos prateados? E na posição em que se acham, enfim, será que recebem remuneração chinfrim? E por que vivem a molhar as mangas chorando pitangas? Bem, creio que a hora é chegada de pegar a minha estrada, mas antes vou procurar um bom mecânico para dar um jeito no meu carro, que por ser à moda antiga, ainda usa bomba d’água, a qual, não sei por quê razão, bombear não quer mais não. E assim, faça-me o favor, acabo perdendo o motor

Gê Moraes é cronista