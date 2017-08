Artigos

Gê Moraes

Em um determinado domingo de agosto, um garotão esperto, que ainda vai ser, conversa com um jovem senhor cheio de vida, que já é. E o que será que ele diz ao que já chegou lá?

- Papai o senhor se deu conta do quanto já cresci? Veja, já estou quase da sua altura.

- Sim, mas qual é a razão de tal indagação?

Sabe papai, às vezes o senhor me passa a impressão de que se esqueceu de mim.

- Não diga tal coisa, meu filho!

- Digo sim! Tenho feito de tudo para que se orgulhe de mim, mas o senhor parece não notar e se nota nada fala. Por que, papai? Será que é para não dar o braço a torcer e manter sua autoridade?

- Por Deus, meu filho! Não é nada disso! Grande é o meu amor por você.

- Sei que o senhor me ama, mas então por que nunca diz nada ou faz um gesto para demonstrar seu amor por mim? Mas quer saber duma coisa? Sinto orgulho de ser seu filho. O senhor é um homem bom e trabalhador, ama a Deus e a mamãe. Mas deixa-me dizer-lhe uma outra coisa: gostava mais do meu tempo de criança, quando o senhor me dava mais atenção e brincava muito comigo. Morro de saudades daqueles dias que o senhor não ficava tanto tempo no trabalho e nem tinha tantos afazeres na Igreja.

- Tem razão, meu filho. Confesso que ando pisando feio na bola, quanto a este fundamento. Peço que me perdoe e prometo que vou fazer de tudo para vê-lo sorrir como naquele dia em que você viu em mim o seu herói. Você se lembra?









- Ah, como me lembro. Tinha acabado de completar nove anos e o senhor me deu de presente um monte de bolinhas de gude. Feliz da vida enchi os bolsos e corri para jogar bolinha a valer com a garotada. Fiquei limpo. Perdi tudo, pois era um pato. Foi aí que o senhor chegou e, ao ver minha carinha de choro, quis saber o que havia acontecido. E ao saber, com educação, pediu aos meninos que me devolvessem as bolinhas. Qual nada. Ninguém quis devolver. Foi então que o senhor pediu que lhe vendessem algumas delas e os desafiou para o jogo. Fiquei de lado extasiado vendo suas buscadas certeiras que recuperavam uma a uma as bolinhas que perdi e outras tantas que acabaram por encher até a boca a minha lata de Neston. Peguei na mão do meu herói e felizes da vida voltamos para casa. Que tempo bom foi aquele, papai. Hoje os tempos são outros, bem sei, mas ainda assim, neste dia que é só seu, quero que saiba que o senhor ainda é o melhor papai do mundo!

Gê Moraes é cronista