Bodum no ziriguidum

A festa inaugural do Poleiro do Bacurau prometia ser mais de arromba do que aquela do Erasmo Carlos, em que a Jovem Guarda em peso marcou presença. A cidade toda andava posta em grande alvoroço e açodamento e no painel de controle, possuída de grande impaciência, todas as luzinhas piscavam nervosamente, empenhadas na indefectível contagem regressiva.

Finalmente o tão aguardado dia é chegado. A festança teria início pela manhã e culminaria no começo da noite com um bailão movido a pagode, forró, axé, lambada e outras cacetadas bamboleantes e de forte apelo aos saracoteios, orquestrados e interpretados pelos mais renomados componentes da fauna artística, que já haviam confirmado presença através de todos os meios de comunicação, pois não queriam ficar de fora daquele fervilhante acontecimento.

Todos os milhares de convites e entradas já haviam se esgotado. Vendeu mais que sorvete no deserto do Saara. No palco, os intérpretes se alternavam: Gabriela Hércules, Odete Congalo, Nelly Kiss, Mala Amansa, Retinho, Mortinho da Fila, Borghi Alazão e até a Zazá de Neném estava lá a exibir sua comissão de frente, que arrancava suspiros dos bailarinos e desdenhosos olhares das dançarinas. E os famosos e famosas se empenhavam em suas performances para que o povão se esbaldasse nas espaçosas pistas do Poleiro.

O ziriguidum fervia mais que a La Bombonera em dia de Boca e River. E lá pelas tantas, ouviu-se o estridente som duma sirene. Era o sistema de segurança da casa que dava conta de que alguns dançadores haviam entrado em surto de piripaque por conta do grande fervor reinante.

De imediato o resgate de plantão foi acionado. Médicos, paramédicos, enfermeiros e macas pipocavam por todos os lados. E de modo repentino, veja só o que aconteceu: todos os componentes da equipe de socorro foram desabando, um atrás do outro. Que coisa mais esquisita! O que teria causado aquele disparatado efeito dominó, que levou os socorristas a precisarem de socorro? Você quer saber? Quer mesmo? Foi o bodum! Mas que raio de bicho é esse? Não é nenhum bicho não. E o que é então? É cheiro exalado por corpos descuidados.

Moral do relato: é melhor dançar no terreiro do que no Poleiro.

Gê Moraes é cronista