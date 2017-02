Boas novas

Editorial

É promissora a formalização da parceria entre as presidências do Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Alto Tietê (Sincomércio) e a Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), as duas principais entidades que defendem os interesses de um forte segmento econômico e que gera o terceiro maior número de postos formais de trabalho.

Sempre foi pautado pela cordialidade o relacionamento entre essas duas casas, dirigidas atualmente por Valterli Martinez, que assumiu a presidência exercida anteriormente por Airton Nogueira, falecido em dezembro passado, e Marco Zatsuga. Mas no início desta semana, um encontro oficializou o que acontecia de maneira informal na realização de campanhas promocionais, nas principais datas para as vendas e negócios nos dias das Mães, Namorados, Natal, etc. O Sincomércio, representante de uma base com cerca de 10 mil estabelecimentos varejistas no Município, passará a contribuir financeiramente com as iniciativas promocionais.

Para além da melhoria das estratégias de atração do consumidor e de visibilidade ao setor comercial, a união das entidades poderá surtir outros efeitos positivos.

O fortalecimento desse elo amplia o poderio político e de pressão dos comerciantes representados pelas duas tradicionais entidades, na defesa dos interesses do setor que cresceu exponencialmente com a descentralização dos polos de vendas para os bairros e regiões centrais dos distritos, com o amadurecimento de corredores de vendas desde o final do século passado.

O comércio mogiano é o terceiro gerador de emprego direto e, por consequência, de renda, e de postos indiretos de trabalho. Um dos últimos números do Cadastro Geral de Empresas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) registra que o segmento empregava 21.930 pessoas em 2013, atrás da indústria, com 29.520 trabalhadores e da prestação de serviços, com 48.686 colaboradores.

O setor comercial gera e paga impostos. Mais do que merecer atenção, ele possui cacife para pleitear estratégias e atendimentos do poder público em assuntos que impactam diretamente no exercício da atividade, sobretudo em itens como a mobilidade urbana, os horários de carga e descarga de mercadorias e na conquista de serviços e equipamentos públicos.

É sobre esse aspecto que a parceria entre a ACMC com 96 anos de atividades e o Sincomércio, mais novo, mas não menos tradicional, com 32 anos, pode destravar pendências, como a conquista de uma unidade do Sesc (Serviço Social do Comércio), uma bandeira levantada pelo Sindicato do Comércio Varejista há anos.