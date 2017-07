Bloco de esquerda do Lula

Cartas

Mesmo réu pela 5ª vez na Lava Jato e a horas de ser condenado, o Lula estufa, com sua soberba, seu peito como um peru, e diz que quer um bloco de esquerda para o pleito de 2018. E com um “programa pragmático!” Conhecendo bem as estripulias públicas do PT e de seus aliados, assim como de um todo da classe política, infelizmente, esse tal de “programa pragmático” tem se traduzido em corrupção, ou melhor, de desvio de recursos públicos. Assim, como o ex-presidente promoveu em seus dois mandatos, ao distribuir, com porteira fechada, as nossas estatais para quadrilhas montadas por seus camaradas e aliados, as quais que desviaram centenas de bilhões de reais… É bom deixar claro que, este tal de pragmatismo de Lula, o povo brasileiro indignado, mais do que despreza…

Paulo Panossian

