Blitz recupera sete procurados pela justiça em Mogi

LAÉRCIO RIBEIRO

Ao completar uma semana no comando do CPAM-12 (Comando de Policiamento de Área Metropolitano), a coronel Mônica Dias Teixeira divulgou na tarde desta sexta-feira (27), por meio do P5 (Setor de Relações Públicas), o resultado da “Operação Envergadura” iniciada às 11 horas de quinta-feira e encerrada ontem em Mogi e Região do Alto Tietê. O resultado foi considerado positivo, pois os policiais de diversas unidades, como a Força Tática e Rocam, abordaram 1.870 suspeitos.

Na blitz, sete bandidos foram capturados, sendo dois procurados pela Justiça e os outros autuados em flagrante por tráfico, furto e roubo. A PM vistoriou 505 veículos, 644 motos e aplicou 193 multas, além de recolher 11 carros.