Blackface e Medicina

Cartas

Blackface é uma técnica de maquiagem teatral, na qual pessoas brancas pintam-se de negras para imitá-las de forma caricata. Ponto. Infelizmente, foi isso que aconteceu quando alunos de Medicina da UMC decidiram se reunir e pintar a cara durante algum jogo universitário. As fotos circularam pelas redes sociais e causaram rebuliço. A Atlética disse que são cores da bandeira do curso (?), repudia qualquer ato de racismo e que está tudo muito certo. Mas reflitam comigo: será que não teve um aluno que pensou: “Ei gente, acho que isso que não é legal.”

Este jornal chamou a matéria no fim de semana nas redes com o intuito de discutir a questão e choveram comentários do tipo: “Ora, isso é muito mimimi”, “O mundo está ficando chato”, “Não é racismo”. Dá certo desânimo, porque as pessoas só olham o próprio umbigo e não pensam no contexto social que toda a questão está envolvida.

A grande maioria que reclama do tal “mimimi” são brancos e se justificam só para continuarem com as ofensas disfarçadas de “brincadeiras”. Dificilmente param para ouvir o outro lado ou soltar algo do tipo: “Desculpa, erramos”. Estão sempre na defensiva.

Lembre-se: não é o mundo que está chato. É que as pessoas agora não são mais obrigadas a aguentarem caladas.

Juliana Conte