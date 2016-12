Bispo dom Pedro Luiz Stringhini

Cidades

LUCAS MELONI

Pela tradição cristã, o Natal é a data para celebrar o nascimento de Jesus, o filho primogênito de Deus, enviado por Ele para a remissão dos pecados da humanidade. Em momentos difíceis, como os vivenciados por mogianos e os brasileiros neste 2016, a fé e a esperança devem prevalecer, afirma o bispo diocesano de Mogi das Cruzes, dom Pedro Luiz Stringhini. Nesta entrevista especial por causa desta data natalina, Stringhini avalia o sentido da vida, a importância da participação – e da cobrança popular – na política, a necessidade de melhorias sociais por parte dos novos prefeitos eleitos na Região e comenta a respeito das tragédias que chocaram o Brasil, entre elas, a que resultou na morte de 18 pessoas após um ônibus com estudantes universitários locais colidir com um paredão rochoso na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98), no trecho da Serra do Mar, e a queda do avião com a delegação da Chapecoense, em Medellín. Sobre a Igreja Católica no Alto Tietê, dom Pedro fala de mudanças e os rumos dos ensinamentos cristãos. Confira a seguir os principais momentos:

Bispo, como impedir que o Natal, uma data de confraternização e de paz, possa ser atingida pelos conflitos que estão aflorando pelo Brasil nos aspectos social e político?

O Natal tem que renovar a esperança e a fé. Com a esperança e a fé, as pessoas têm mais paz, mais diálogo na família, começar tudo dentro de casa, no próprio coração. As mudanças partem disso. A busca por Deus, por conhecimento, de si mesmo e das coisas do alto começam no coração humano e se estendem à família e, depois, para a sociedade. Uma família bem estruturada, vale destacar que não precisa ser rica, unida, solidária e mais consolidadas que possam ajudar também a sociedade a achar novos caminhos. A cada ano a gente diz que o mundo está mais complexo e difícil. Isso, em parte, é verdade, mas a história da humanidade sempre teve seus conflitos, dificuldades, problemas, injustiças e a maldade, o que resulta em sofrimento para tanta gente como, por exemplo, para os refugiados, desempregados ou vítimas da violência urbana, que nem deveria mais ser chamada assim porque ela não predomina apenas na área urbanizada, ela se expande em todas as direções e está nos campos também. São dias difíceis, eu sei, mas o Natal se repete. E por quê? Porque nós precisamos renovar a fé, a vida, a esperança e esta data nos leva a fazer isso. É o momento de meditar, de nos confraternizar e de não entrar em discussões que causem divisão. Para a Igreja, sem dúvida, o principal é o nascimento de Cristo, afinal, toda a humanidade tem Natal por causa de Jesus que veio resgatar, em nome de Deus, a humanidade.









Numa era de tantas tecnologias, como a Igreja e os pais podem atrair os mais jovens aos ensinamentos cristãos? O senhor acha que é uma concorrência muito “desleal”?

Os meios eletrônicos estão à disposição nossa para ajudar, não para atrapalhar. É verdade que, às vezes, ficamos atrapalhados com isso, mas não deveríamos nos atrapalhar por causa da tecnologia. Isso não é apenas com a juventude. Penso que nós, adultos, também precisamos aprender a lidar com estes recursos. É evidente que eles ajudam muito porque facilitam a troca de mensagens, a realização de tarefas e trabalhos, relacionamentos profissionais e amizades etc. O que não pode é ser mal utilizado. O progresso em todos os campos tem que estar para o bem do ser humano. Com toda a riqueza, avanço científico, que bom fosse se tudo fosse usado para o bem dos mais pobres, diminuir as desigualdades. As novas tecnologias poderiam aumentar a distribuição das oportunidades. A melhor forma é atrair através dos grupos jovens, usando as novas tecnologias para ações em conjunto, trabalho em parcerias para fazer a diferença.

O mundo político anda conturbado. O problema está na representatividade?

A política está desgastada, sobretudo, o mundo dos políticos é um mundo desgastado, por outro lado, é um mundo que precisamos. A falta de lideranças é perceptível. Acabamos de perder dom Paulo Evaristo Arns (a entrevista ocorreu na manhã do dia 15 de dezembro, enquanto o arcebispo emérito de São Paulo era velado na Catedral da Sé, em SP), com 95 anos. Ele foi de uma geração que produziu grandes líderes, tanto na Igreja quanto na sociedade. Essas pessoas estão morrendo. Dom Evaristo era muito amigo de Franco Montoro e Mário Covas (ambos eram ex-governadores paulistas). Eles já foram. Na Igreja, nós tivemos dom Pedro Mendes de Almeida (arcebispo de Mariana – MG) e dom Hélder Câmara (arcebispo de Recife / Olinda – PE). Enfim, são muitos líderes e figuras representativas que nos deixaram. Nós estamos vivendo, sim, uma carência de liderança. Quando a gente fala que falta líder pode ser que o interlocutor diga: seja você o líder. A questão é que liderança a gente não resolve como vai ser um líder carismático. As pessoas são ou não são. Elas não podem ser “produzidas”. O que parece é que na sociedade de hoje parece meio que igualou. Estamos, mais ou menos, iguais. Aproveito aqui para citar o lema de dom Paulo, “de esperança em esperança”, uma frase bíblica. Cada um tem que dar a sua contribuição.

Como ficam os projetos sociais nesta crise econômica?

Penso que a vontade política é mais importante que os recursos. Agora é muito comum dizer: são anos de crise. E anos passados, que não eram de crise, por que não se fez? Por que tem cidades abandonadas? Não era falta de recurso. Era falta de vontade política, de competência. Acredito que com determinação e participação, com pouco é possível fazer muito. Sempre costumo dizer aos políticos que a política, antes de tudo, é o exercício do bem comum, do cuidado com a casa. A casa é o planeta, é a cidade. Os pobres também cuidam da casa. Isso deve ser um ato geral. É importante aprender a conviver, a gastar tempo com o diálogo, a conhecer e a ouvir as pessoas. Os idosos doentes precisam de atenção. Nós temos, aqui na Diocese, alguns padres idosos que estão doentes. Pude estar visitando alguns padres assim, como os padres João Rosa e Vicente Morlini e perceber o quanto são pessoas de valor, que merecem a nossa atenção. Em relação aos projetos, se houver vontade política eles vão acontecer porque são necessários.

Bispo, novos prefeitos assumem algumas cidades a partir de janeiro. O senhor tem alguma reunião planejada com eles?

Quero encontrar com todos. Com alguns deles já me encontrei. Com o prefeito eleito de Mogi das Cruzes (Marcus Melo – PSDB) ainda não me encontrei, mas pretendo. Estive na Prefeitura com a expectativa de visitá-lo, mas descobri que o gabinete da transição não fica lá. Me reuni duas vezes com o prefeito eleito de Suzano, o Rodrigo Ashiushi (PR), que, por ser da cidade, jovem, profissional e cheio de ideias traz esperanças. Encontrei com o prefeito Mamoru Nakashima (PSDB), de Itaquaquecetuba, uma cidade importante do Alto Tietê. Quero me reunir com todos os prefeitos, sim, sempre para estreitar laços, dar apoio que precisam e reafirmar, sempre, que a Igreja Católica quer dialogar com as outras forças sociais, como o poder público eleito e constituído. Eu celebrarei, no dia 1º de janeiro, às 11 da manhã, Dia de Maria (mãe de Jesus), um feriado para a sociedade, e soube que o novo prefeito Marcus Melo deve estar presente. É um momento de celebrar o mandato que se encerra e pedir as bênçãos para aquele que se inicia.

O ano de 2016 foi marcado por muitas tragédias. Houve o acidente da Mogi-Bertioga, em junho, e a queda do avião que levava a Chapecoense, em novembro, entre outros. Não há a sensação de que a morte está cada vez mais perto?

Acidente significa um pouco daquilo que a gente não sabe explicar. É lamentável que acidentes que acontecem, mas que poderiam ser evitados. Este acidente do ônibus, com mais cuidado e prevenção poderia ter sido evitado. Esses jovens estariam vivos, com os sonhos mantidos. O do avião boliviano na Colômbia com a delegação de Chapecó, ao que tudo indica, também poderia ser evitado. O sofrimento fica maior, a dor é maior, sobretudo, para as famílias das vítimas, mas todos sentem isso. Tivemos os conflitos em países do Oriente Médio, houve alguns terremotos na Itália e todo este contexto nos traz a sensação de que o mundo passa por constantes tragédias, cada vez mais graves, e, por isso, a gente pensa que a morte está perto. Todos passam a achar que podem estar vulneráveis a ações naturais, de imperícia ou de violência.

O que os católicos podem esperar para a Igreja do Alto Tietê em 2017?

Começamos com boas notícias. No dia 30 de janeiro inauguraremos o novo prédio da Faculdade de Filosofia e Teologia Paulo VI, no Mogilar. Vamos ter a presença do cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, que vem presidir a missa. Teremos uma visita, missa e uma bênção. É uma cerimônia simples, mas significativa. A programação do ano, em boa parte, se repete. Nós teremos a Campanha da Fraternidade que, mais uma vez, vai falar sobre a questão do planeta (o tema é “Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida”). É um dos temas mais recorrentes e, mais recentemente, tem sido influenciado pelas inspirações do papa Francisco. Teremos a Festa do Divino que é um momento forte de nosso calendário. Não temos previsão de muitas ordenações, apenas uma. No ano de 2016 foram seis. A juventude terá papel importante também com a Jornada Diocesana da Juventude no primeiro semestre e no segundo haverá o Dia Nacional da Juventude. Há, claro, muita expectativa de que cada paróquia possa crescer com mais um ano de vida pastoral.









O senhor vai remanejar padres entre paróquias da Região?

Remanejamentos previstos eu não tenho. Fiz vários neste ano. É claro que eles podem acontecer porque padres podem ficar doentes, por exemplo, ou existir a necessidade de trocar por algum motivo, mas não há nada planejado.

Sobre a Festa do Divino Espírito Santo, que no próximo ano aborda a importância da união, o que projetar de diferente num evento tão tradicional?

Espero que a gente possa garantir aquilo que tem acontecido nesses últimos anos: a participação popular. As pessoas estão participando de quase toda a programação. É fundamental que o ponto mais marcante continue a ser a parte religiosa que são as alvoradas e as celebrações da novena. Desejo que as pessoas participem e que possam se aprofundar no aprendizado no evangelho e que o tema também faça a diferença e seja compreendido em sua essência, de modo que os cristãos possam viver por completo o sentido da união.