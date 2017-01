Bispo celebra missa de envio das rezadeiras, em Mogi

Cidades

Cerca de 100 rezadeiras e rezadeiros do Divino Espírito Santo reuniram-se neste sábado (21), durante todo o dia, para uma espécie de retiro na véspera da missa de envio, que acontece hoje, a partir das 19h30, na Catedral de Santana, no Centro, a ser celebrada pelo bispo diocesano dom Pedro Luiz Stringhini. Este é o quarto ano que o encontro ocorre. O local do evento foi a sede da Associação Pró-Festa do Divino, no Mogilar.

Os rezadeiros e rezadeiras vêm de diferentes partes da Cidade. A organização do tradicional festejo religioso estima que existam 230 deles em Mogi, sendo 50 oficiais e 180 auxiliares.

Durante o sábado, o grupo fez orações e reflexões a respeito da edição deste ano da Festa, que celebra a importância da união. O evento é uma preparação para a missa de envio, a ser realizada logo mais à noite. A partir desta celebração, eles passam a visitar as casas das famílias, como parte da programação. Em 2016, eles visitaram duas mil casas e evangelizaram 32.215 pessoas, de acordo com a Associação Pró-Festa. O evento acontecerá de 25 de maio a 4 de junho deste ano.