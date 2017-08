Bingo do Pastel

Silene

Baile de Aniversário

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes comemora neste sábado os seus 60 anos de existência com o seu tradicional baile de aniversário, marcado para as 21 horas, no Salão Social “Wilson Cury”, com musica da Orquestra Vox Machine e cardápio do Trópikos Buffet Expresso Gourmet. Informações pelo fone 4728-5600.

McDia Feliz

O McDia Feliz, a maior campanha do país no combate ao câncer infanto-juvenil, coordenada pelo Instituto Ronald Mcdonald, em sua 29ª. edição acontece neste sábado, em toda rede McDonald’s, com renda da venda do Big Mac, revertida para a causa. Em Mogi o McDia, será realizado em sua 21ª. edição, nas lojas McDonald’s , sob o comando da Rede de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco.

Sábado no Patteo

O ComVem Patteo Mogilar, na Rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, promove hoje mais uma edição do projeto ‘Sábado no Patteo’, que conta com uma feira de produtos artesanais, com barracas variadas de temperos, especiarias, grãos, origami, massas artesanais, legumes, frutas e verduras, além de artesanato e vinhos artesanais. Ainda por lá uma série de atividades gratuitas para a criançada, como workshops acrobáticos, a partir das 9h30, e apresentação do show “Homem de Ferro combatendo o crime” às 14 horas.

Expo Aflord

Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra, composta por 78 produtores rurais do Alto Tietê e Vale do Paraíba, dá continuidade neste sábado, a 26ª. Expo Aflord, montada na sede da associação, na Avenida PL do Brasil, km 4,5, Fazenda Velha, em Arujá. A Expo Aflord, que pode ser conferida também amanhã, prossegue ainda nos dias 2 e 3 de setembro, com ampla praça de alimentação e um centro de negócios com estandes de expositores. Informações no site www.aflord.com.br ou pelo telefone 4655-4227.

Nats 26

Milton Francisco Arantes Cruz, Maria Goretti Toledo Lima, Thais Seni Franco, Wilson Rachid, Maria Aparecida Santana Ruiz, Maria Cristina Cury, Claudia Passos Souza Leite, Camila Cristina Rossi, Vânia Corsi Ussier, Paloma Lúcia Petinati Bezerra de Oliveira, Bianca Lúcia Petinati Bezerra de Oliveira, Larissa Feitosa