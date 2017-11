Silene

Olga e Paulo Cezar dos Santos (Fotos: Elton Ishikawa)

Cristina e Armiro Avanzi (Fotos: Elton Ishikawa)

Valdirene e Aurilio Lopes (Fotos: Elton Ishikawa)

Rosana e Eduardo Gunther Monteiro (Fotos: Elton Ishikawa)

O Clube Náutico Mogiano marcou para hoje, a 3ª. Edição do seu Bingo Beneficente, no horário das 10 às 16 horas, em seu salão social, com diversas opções de alimentação. A renda do encontro será revertida para a Asete (Associação Social para Educação e Tratamento dos Excepcionais), que dá assistência ao desenvolvimento de crianças e pessoas portadoras de necessidades especiais. Os convites à venda na secretaria do Clube. Informações pelo fone 4791-7103.

Cumprimentos

Os cumprimentos de hoje seguem para Jerva Faleiros Del Poente que está comemorando mais um ano de vida nesta segunda-feira. Da coluna, os votos de muitas felicidades. Parabéns.

Black Gold

A um mês do Natal, a S.Stein está promovendo a Black Gold, que reúne um mix de peças de qualidade aliadas a um preço convidativo. Neste mês de novembro, brincos, anéis e correntes de coleções anteriores são oferecidas em condições especiais, em todas as lojas da rede.

Sabores da Cidade

A diversidade da culinária de Mogi das Cruzes será o grande destaque do 1º Circuito Gastronômico Sabores da Cidade, programado para março de 2018. O evento, organizado pela Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC), além da ação gastronômica, turística e comercial, tem como objetivo divulgar as especialidades da culinária mogiana, que conta com influência de imigrantes, além de pratos típicos da região.

Rosana, Pedro e Beatriz Toledo (Fotos: Elton Ishikawa)

Jéssica Cristina de Alvarenga, Marco Antonio Porto de Alvarenga e Engracia Noyama (Fotos: Elton Ishikawa)

ANIVERSÁRIOS

Lígia Fiorino, Jaime Damasceno, Ana Maria Ribeiro Pinhal, Alessandro Ramos de Oliveira, Alana Aparecida Pereira Rodrigues Silva, Maria Monteiro, Wander Rodrigues Fernandes Filho, Guiomar Costa Correa, Maria de Lourdes Zambuzzi









Amanhã

Álvaro de Oliveira Ariza Filho, Alzira dos Santos Bonafé, Orlando de Campos, Antonio Bezerra de Oliveira, Ana Paula Frias, Jerva Faleiros Del Poente