Biblioteca recebe contação ‘Saci – Lenda, Mito e Poesia’

A 9ª temporada do programa ‘Viagem Literária’, realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, traz a Mogi das Cruzes o ator Giba Pedroza, nesta sexta-feira, para a contação de história “Saci – Lenda, Mito e Poesia”. Ele substituirá o também ator e contador de histórias João Acaiabe que, por recomendação médica, não poderá viajar durante um mês. Será na Biblioteca Benedicto Sérvulo de Sant’Anna, localizada no Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

Aproximar autores, livros e bibliotecas do cidadão paulista é um dos objetivos do programa. Anualmente, dezenas de cidades recebem nomes consagrados para falar de livros, personagens e histórias que estão sendo registradas na literatura brasileira contemporânea.

Sucesso entre as crianças de todas as idades, a contação de histórias facilita o contato com a literatura, fora da escola, de uma forma divertida e lúdica. Os contadores transformam cada narrativa em um mundo de imaginação e criatividade, primeiro passo para formar um leitor-cidadão.





Giba Pedroza, que realiza apresentações e oficinas para educadores e crianças, além de intervenções e projetos sociais para empresas e ONGs, é contador de histórias e pesquisador de literatura infantil e tradição oral há 20 anos. Em 2004, lançou o CD-Livro “Roda de Histórias”. Duas histórias do disco – “Olha que eu vi o Saci Pererê” e a “Lenda do Jurutaí” – viraram desenhos animados e são exibidos, constantemente, pela TV Cultura e TV Rá-Tim-Bum.

Foi redator, produtor e roteirista de programas televisivos e radiofônicos destinados ao público infantil como o “Quintal Encantado” (Rádio USP), “Turma da Fofura” (Rede Bandeirantes) entre outros. Fundador de importantes núcleos de pesquisa e divulgação das histórias como o Guapuruvú e o Grupo Girasonhos, com o qual atuou por dez anos.

Atualmente integra, ao lado da instrumentista Renata Mattar, a Cia. Contos de Todos os Cantos, que tem como característica principal a pesquisa e divulgação da literatura e cultura infantil de diversos países.

A contação de história “Saci – Lenda, Mito e Poesia” será realizada em dois horários, às 9 e 14 horas. É uma atração gratuita. O endereço é Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360.

‘Viagem Literária’

O programa ‘Viagem Literária’ vem, desde 2008, promovendo encontros que dinamizam a programação cultural das bibliotecas públicas municipais, contribuindo para transformá-las em centros de convivência multicultural de toda a comunidade.

O programa é gerido pela SP Leituras e integra o conjunto de ações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB), encontrando sempre ampla receptividade entre o público, autores e dirigentes da área cultural dos municípios paulistas. Desde 2012, foram realizadas 970 atividades que tiveram a participação de mais de 108 mil pessoas.