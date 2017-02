Biblioteca Municipal de Mogi terá sistema digital de empréstimo de livros

Caderno A - Capa

Criada há 69 anos, a Biblioteca Municipal de Mogi das Cruzes está em fase de modernização das atividades para adaptar-se à era digital. Até o próximo semestre, deve começar a funcionar um novo sistema para cadastro e controle de empréstimo de livros, através do qual será possível verificar disponibilidade, reservar, renovar prazo de permanência e consultar conteúdo para pesquisas pela internet. Desde o começo da semana o local tem novo horário de expediente.

O silêncio que impera no segundo andar do espelhado prédio do Centro Cultural de Mogi, na região central, é um contraste do que acontece num dos pontos mais movimentados do coração da Cidade. No espaço, na tarde de ontem, um grupo de estudantes de um colégio particular falava sobre um trabalho literário que preparavam, um rapaz, de aparentes 30 anos, lia um livro sobre a Segunda Guerra Mundial e fazia anotações e um casal de namorados adolescentes compartilhava a leitura de “Os Dragões Não Conhecem o Paraíso”, de Caio Fernando Abreu. Eles são o retrato do atual perfil da Biblioteca Municipal, ressalta Auro Malaquias dos Santos, bibliotecário responsável pelo espaço. “A Biblioteca já passou por alguns espaços e o perfil do público varia também. É um retrato do que é a sociedade como um todo”, disse a O Diário.

Fato é que as pessoas não vão mais a bibliotecas apenas para ler. Elas vão para utilizar as ferramentas disponíveis nelas, como computadores com acesso à internet e consulta a áudiolivros, por exemplo. Isso vai na direção do que já apontou a primeira edição do Censo Nacional das Bibliotecas Públicas Municipais, feita, em 2010, pelo Ministério da Cultura em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda não houve o segundo levantamento. Naquele estudo, 65% dos frequentadores de espaços deste tipo espalhados pelas capitais brasileiras disseram recorrer às bibliotecas para pesquisas – sobretudo na internet – já que o uso é gratuito. O lazer era responsável por apenas 8% dos visitantes. Os estudantes ainda correspondem à maioria daqueles que passam pelas bibliotecas do País.

Em Mogi, a Biblioteca, que há dois anos está no prédio do Centro Cultural, passa por um processo de modernização. Os frequentadores terão, até o próximo semestre, um novo sistema para empréstimo de livro. “Nós estamos informatizando este procedimento. É um novo software que vai permitir verificar a disponibilidade do título, reservar o empréstimo, renovar o prazo, sugerir títulos para compra ou consultar trechos para pesquisa. É um processo demorado porque só pode ser feito um título por vez. Neste momento, a gente contabiliza 35 mil títulos únicos (um título tem mais de um exemplar)”, acrescentou Malaquias.

A atualização do acervo acontece em paralelo. O bibliotecário cita como exemplo a chegada do livro “O Holocausto Brasileiro”, de Daniela Abex, que conta a história de um sanatório chamado Colônia, que ficava em Barbacena (MG). Estima-se que 60 mil pessoas morreram por omissão do Estado brasileiro por causa do (ineficaz) tratamento dado aos pacientes na época. “É um livro de um gênero que não tínhamos aqui, mas acabamos por inseri-lo”, destacou.

Funcionamento

Desde segunda-feira, o prédio do Centro Cultura abre também de segunda. Este era um dia de manutenção no prédio. O expediente da Biblioteca era de terça a sábado, das 8 às 18 horas e domingos das 10 às 14 horas. Com a mudança, o espaço passou a abrir de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Não há mais expedientes aos domingos.

Interessados em fazer o cadastro para consultar livros e ter acesso aos empréstimos de obras precisam ir até a Biblioteca com duas fotografias 3×4, um documento com foto e comprovante de residência. O endereço é Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360, 2º andar, perto da Catedral de Santana.