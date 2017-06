Biblioteca de Mogi festeja 69 anos com eventos

QUADRO DESTAQUE

A Biblioteca Municipal Benedicto Sérvulo de Sant’Anna, no Centro Cultural de Mogi, completará 69 anos de atividades amanhã. Para celebrar a data, como já é de costume, haverá uma programação especial ao longo das próximas semanas, com artistas convidados de diversos segmentos. Os eventos comemorativos começam na quarta-feira e se estendem até o próximo dia 24, sendo todos com entrada gratuita.

O primeiro evento, no dia 7, é um bate-papo com as escritoras Danielle Felicetti e Juliana Felismino, que recentemente lançaram livros infantis.

A primeira assina a obra “Cachorro Preto! Cachorro Branco!” e a segunda “A menina e a cachorrinha de pijama”. No encontro, ambas falarão sobre a escolha do tema e os desafios existentes na arte de produzir literatura nacional. O bate-papo vai contar também com a presença do ilustrador Rico Ribeiro, que falará sobre a sua experiência profissional, com ênfase na ilustração de livros infantis. A atividade será a partir das 15 horas.

Nos dias 9 e 10 terá início a Feira de Troca de Livro. O objetivo da iniciativa, que acontecerá em frente ao Centro Cultural (Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros) é ampliar o acesso à obra impressa, ao mesmo tempo em que promove-se a leitura, a partir da troca de livros e gibis em bom estado. O público interessado em participar deve levar uma obra em algum desses dois formatos e será possível trocar um livro por um gibi ou vice-versa. A ação vai acontecer nos dois dias, das 10 às 16 horas.

Poesia Cantada é o nome do próximo evento da agenda, marcado para 13 de junho, às 19 horas, na Sala Multiuso Wilma Ramos (1º andar do Centro Cultural). Músicos locais participarão da atividade e terão o desafio de transformar em canções poesias de autores locais, que serão escolhidas e declamadas por membros do coletivo Entremeio Literário. Neste ano, a trova será o gênero literário abordado. Participarão da atividade os músicos Breno Pereira, Gui Cardoso, Rui Ponciano, Fernando Novaes e Vanderlúcio Rosário.

No dia 14 de junho, será a vez de dramatizar poesias, com a presença do ator e diretor Ge Teixeira, ao lado dos membros da Companhia Teatral Cada Ponto Aumenta um Conto. Entre sonetos e trovas, serão 14 poesias transformadas em performances cênicas por meio das quais os atores mostrarão ao público a tênue linha que separa a sensibilidade existente em um escritor e em um ator. A atividade acontecerá em dois horários – às 9 e às 15 horas -, na Sala Wilma Ramos.

A programação especial segue até o próximo dia 24.