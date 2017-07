Cartas

Enquanto a população é assaltada com impostos altíssimos e péssimo sistema de saúde, educação, creches, habitação, segurança, a nossa Justiça contempla assassinos, ladrões,estupradores com benefícios que nos deixam horrorizados.

Como pode Suzane que articulou o assassinato dos pais, destruindo a vida de seu irmão, ser beneficiada com saídas da cadeia, pasmem senhores, no Dia das Mães. Agora uma outra criminosa, Anna Jatobá, que ajudou a matar sua enteada Isabella Nardoni, também vai ser beneficiada no regime semiaberto. Acidentes de trânsito criminosos, com motoristas bêbados, acontecem todos os dias e após pagarem a fiança são soltos e vão esperar julgamento daqui a quatro ou cinco anos. Na Cidade Maravilhosa, como em todo Brasil, a violência está crescendo assustadoramente, e morrem mais pessoas aqui no Brasil do que em muitos países em estado declarado de guerra. Mas onde estão nossos politiqueiros que não fazem nada para mudar este estado de calamidade na violência?

Até quando vamos aturar essa situação de calamidade do nosso querido Brasil, até quando vamos ver esses assaltos aos cofres públicos e depois vermos esses ladrões soltos e sendo eleitos para roubar novamente? Precisamos urgente, antes das eleições, termos os nomes desses ladrões do povo em outdoors, na mídia, na net para que o povão aprenda a votar, pois o tempo passa e esses caras de pau aproveitam a miséria, a ingenuidade,o desconhecimento do povão e compram seus votos por ninharia.Acorda Brasil e vamos mudar esse País maravilhoso com políticos que realmente trabalhem para o povão.

Antonio Leme Filho

