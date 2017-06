Bem no meio da moleira

Artigos

Gê Moraes

Houve um tempo em que o trem do tempo trafegava nos trilhos certos e, estacionava corretamente em suas devidas estações. E assim que o trem chegava, o verão logo apeava do vagão e já tomava conta do que era seu e não permitia a intromissão ou a invasão de nenhum elemento estranho ao seu meio. Não misturava as bolas. Tinha plena convicção e sabia perfeitamente que viera para ser o que era: verão no sentido mais comprido do termo, com sol da hora, calor e tudo mais que a ele fosse inerente e, isso desde 21 de dezembro até 20 de março, ou seja, do principio ao final.

E o trem do tempo seguia em frente e, lá na frente dava um tempo na estação chamada outono e aproveitava o tempo para um bom sono, já que as noites de outono se faziam mais longas do que os dias que se iniciavam em 21 de março e terminavam em 20 de junho. Procurava um lugar aconchegante, alcatifado pelas folhas amareladas, carentes de nutrientes, desprendidas dos galhos que as viram nascer.

Depois de tanto dormir, eis que o trem aquecia as turbinas e tomava o rumo da estação seguinte onde já se achava ao seu aguardo um bardo todo encapotado a cantar louvores gelados ao novo tempo que chegava triste, macambúzio, melancólico e jururu. Era o inverno, tempo em que várias espécies de aves procuravam outros ares para se livrarem dos rigores do frio e, as roupas mais pesadas que haviam sido acondicionadas em caixas, malas e baús voltavam à baila, eram alvos de alguns cuidados para remoção do odor de mofo, entravam em ação e aqueciam o cidadão, desde 21 de junho até 22 de setembro.

E o trem cidadão, já despojado do pesado capote, partia com força total, veloz feito um relâmpago que saia do ocidente e de repente se mostrava doutro lado e, lá chegado dava de cara com a cara primavera que o aguardava ansiosa, tendo na mão uma rosa que colhera no reflorir da flora para lhe dar de presente. E assim, em meio às violetas, jasmins, hortênsias, crisântemos e orquídeas, ele ficava ao lado dela desde 22 de setembro até 21 de dezembro. Mas hoje em dia as coisas andam tão demudadas que já não entendo mais nada. Não sei quando o que é o quê e nem quando o quê é quando. Mas enfim, é assim que a humanidade caminha e com ela caminho junto e canto um canto triste que fala duma pedra certeira saída duma baladeira direta para a testa de alguém que ora se acha em coma. Como? Sim, mas procure uma mesa lá no fundo da fileira para não receber uma bala traiçoeira bem no meio da moleira. Fique com Deus, meu irmão e me aguarde lá na próxima estação.

Gê Moraes é cronista