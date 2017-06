Belo, forte, esperto e rico

Artigos

De repente me dei conta de que já estava mais do que no tempo de me dar um tempo.

- Tempo para quê?

- Para me localizar no espaço e na sucessão das horas, dos dias, dos meses e dos anos que me envolvem num turbilhão de alucinantes desassossegos que me remetem às raias da loucura e me fazem caminhar por caminhos que não levam a lugar nenhum.

- Uau! Com que então você endoidou?

- Ainda não, mas se as coisas continuarem nesse ritmo exacerbante em que estão, sabe-se lá se conseguirei me segurar. Assim sendo, antes que o mal se avolume, vou tratar de me cuidar. Afinal, curta é a vida e não deve ser vivida do modo como está sendo: aos trancos e barrancos, aos solavancos e trepidações, aos tropeços e empurrões.

- E você pensa em fazer o quê?

- Em parar e me olhar muito de perto, e me submeter a certos questionamentos para que alguns desvios vivenciais sejam corrigidos e a paz volte a reinar no barraco.

- Se me permitir posso ajudá-lo com a propositura das seis questões fundamentais do jornalismo.

- Permito sim, pode propor a primeira.









- Quem é você?

- Rapaz! Sabe que ainda não parei para pensar nisso? Mas ao que me parece e me é dado observar, sou o que sou e não o que deveria ser.

- Quando pretende mudar?

– A julgar pelo balanço das ondas, preciso fazer isso a partir de agora.

– O que tenciona fazer para começar?

- Reciclar algumas práticas e comportamentos um tanto comprometedores, que em função do hábito, passam batidos e tidos como normais.

- Como começar?

- Calmamente, com ênfase à priorização e valorização das coisas simples e essenciais da vida.

- Onde?





- No lugar em que estiver plantado, seja a terra boa ou má.

- Por quê?

- Porque não pretendo ser apenas mais um na multidão que palmilha veredas eivadas de alucinógenos fluidos que podem detonar os melhores anos da nossa vida. E ainda porque, quem não for belo aos 20, forte aos 30, esperto aos 40 e rico aos 50, não deve esperar ser tudo isso depois.

Gê Moraes é cronista