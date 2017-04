‘Beco do Sapo’ registra problemas de limpeza e segurança

DESTAQUE

LUCAS MELONI

Ponto histórico e cultural de Mogi das Cruzes, o Beco do Sapo (Travessa Coronel João de Souza Machado), que liga as ruas Senador Dantas e Coronel Cardoso de Siqueira, tem lixo por quase toda a sua extensão e pichação nas paredes. Vizinhos e comerciantes reclamam que durante a noite, jovens consomem bebidas alcoólicas, fazem o local de banheiro e gritam bastante, o que acaba por atrapalhar o descanso da vizinhança. A Câmara Municipal solicitou à Prefeitura informações sobre o processo de adoção do local assumido pela rede de supermercados Veran, em 2008.

Na manhã desta segunda-feira (24) era possível achar folhetos jogados no chão de paralelepípedo, restos de caixotes de madeira e fezes, muitas fezes pelo lugar. O lugar, que já foi chamado de forma pejorativa de “Beco do Mijo”, por causa do cheiro forte de urina, sofreu intervenções a partir de 2008. A intenção era recuperar o local dando a ele status cultural.

O chefe de oficina Rubens de Souza Franco, de 50 anos, tem um estabelecimento na Senador Dantas há 12 anos e relata os sérios problemas que comerciantes e moradores daquela área têm com a falta de preservação da travessa. “Fica muito sujo. Acho que a maior culpa recai sobre as pessoas porque falta conscientização delas. Tem gente que ainda faz as necessidades ali. Torna-se difícil, sobretudo, para um idoso passar pelo beco. Os riscos para quem tem dificuldade de locomoção são vários”, observou.

O artista plástico Zeti Muniz, que participou da revitalização do Beco, conta que a situação atual reflete uma briga diária contra o vandalismo travada nas grandes cidades. “É isso que o João Doria tem feito em São Paulo, lutado contra as pichações. Esta prática deteriora regiões inteiras. Aquele ponto do Beco começou a ser revitalizado em 2008, quando o supermercado adotou o espaço. Na ocasião, os artistas se juntaram em um único propósito: recuperá-lo. O tempo passou, novos locais para demonstração de arte surgiram e a travessa foi esquecida. Agora os artistas precisam se juntar de novo para reocupá-la”, afirmou à reportagem.

O Diário questionou o Departamento de Marketing do Veran sobre projetos para o lugar e foi informado que há projetos, mas não os detalhou até o fechamento desta edição. O grupo de artes plásticas Frontispício apresentou, há dois anos, propostas de novos grafites e desenhos pelas paredes, porém, não se concretizaram.

O secretário municipal de Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, diz que são 80 pontos da cidade adotados por empresas ou pessoas físicas. “O Beco do Sapo é um deles. O contrato de adoção não tem uma duração. Há fiscalização por parte da Prefeitura para verificar se a manutenção tem sido feita pela empresa que demonstrou interesse, caso não haja, a medida é revista e a Administração Municipal reassume o espaço”, afirmou.

Na última quarta-feira, o vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães (PMDB) enviou um requerimento à Administração Municipal em busca de informações a respeito do local. Ele afirma ter recebido reclamações de moradores locais. “A gente quer saber se a responsabilidade está com a Prefeitura ou com o supermercado e a partir daí cobrar de quem é responsável o cuidado necessário porque chegou num ponto em que há muitos transtornos aos vizinhos, sobretudo, à noite”, disse o parlamentar. A partir da entrega, a Prefeitura tem até 15 dias para esclarecer as dúvidas da Câmara Municipal.