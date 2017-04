Silene

Previous

Next Maria Tereza Cassola e Maria de Lourdes Medina marcaram presença no Bazar Rosa promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”. (Foto: Elton Ishikawa)

Anna e Flávia Costa presentes nesta edição que reuniu cerca de 65 expositores. (Foto: Elton Ishikawa)

Aline Szpin e Daniela Costa colaborando com a entidade. (Foto: Elton Ishikawa)

Maria Alice Teixeira da Silva e Gislaine Drska da Silva foram conferir as sugestões apresentadas durante os três dias do Bazar. (Foto: Elton Ishikawa)

Andréia Pomares Mendes Caran e Elide Marcato Ottoni Martins clicadas pelo salão do Clube de Campo. (foto: Elton Ishikawa)

A frente do encontro, Diorema Cesar, Baby Alabarce e Eugênia Atuí. (Foto: Elton Ishikawa)

Dança

Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, a bailarina e coreógrafa do Coletivo Encontro e Movimento, Beatriz Pozo, apresenta o processo criativo do solo “Miragem ou Realidade”, nesta sexta-feira às 14 horas, na Escola Estadual Dr. Washington Luís, e amanhã, às 10 horas, na Livraria Boigy, na Rua José Bonifácio, 485. Em São Paulo ela se apresenta no dia 3 de maio, no Studio 3 Espaços de Dança, às 16h30, no dia 4, no Centro de Referência da Dança, às 18 horas, e no dia 7 às 15 horas no Vão do MASP.

Festival

O Restaurante Casa Portuguesa, na Rua Nilo Garcia Alabarce, em Cesar de Souza, realiza hoje o seu Festival do Bacalhau que irá servir, no jantar, três tipos de pratos típicos, em sistema de rodízio e self service. A edição desta noite é só para quem confirmou convites com antecedência. Imperdível!

Teatro

Em cartaz no Teatro Vasques nesta sexta-feira, às 15 horas, dentro do Circuito Cultural Paulista, o espetáculo infantil “Pescadora de Ilusão”, que tem no elenco as atrizes Mel Lisboa e Carol Badra. Entrada franca.

Colette

A multimarcas parisiense Colette une moda e tecnologia na exposição Fashion Hack, que tem curadoria de Carole Sabas, e que durante esta semana estará apresentando 10 acessórios e objetos de design criados por 10 startups do Vale do Silício, como o Dream Band, tiara dos sonhos, criado por Erik Halley em parceria com a empresa Luciding. Além de apreciar as inovações tecnológicas, as clientes da marca também poderão adquirir as peças da exposição, que serão produzidas sob encomenda em quantidades limitadas.

Nats 28

Ana Fátima Lopes, Adriana Pomares Mendes Tabelião, José Tadeu Bós Vidal, Celina Maria Cunha Pinto Amaral, Irineu Alencastro Gasparetto, Renata Falleiro Perrella