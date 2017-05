Artigos

Um diálogo entre dois amigos:

– Ouvi dizer que o tempo costuma passar uma borracha nas lembranças nada doces que a vida nos traz. Será?

– Não assino embaixo. O que sei, e nisso boto fé dobrada, é que uma reminiscência batuta…

- Batuta? Epa! Pode parar e diga-me lá, o que a varinha do maestro está fazendo aqui?

– Calma, não me atrapalhe o raciocínio. Esta batuta nada tem a ver com aquela do regente de orquestra e sim com um adjetivo que se aplica, quando se quer dizer que alguém é amigo, confiável, camarada, capaz, hábil, perito em um mister. Dito isto, deixe-me retomar a linha de raciocínio. Onde foi mesmo que parei? Na reminiscência batuta. Se o tempo apagasse mesmo as lembranças amargas, até que seria bom. Mas, se além das amargas ele quisesse apagar as doces também?

- Ah, pelo amor de Deus aí este seu amigo viraria bicho e brigaria mais que Tyson e Cassius Clay juntos, para preservá-las intactas. Ah, quão batutas são as minhas lembranças.

- Quantas são?

- Um rosário extenso, cujas contas, conto e canto de alegria. Quer me ouvir cantar algumas?

- Quero









- A primeira namorada; o beijo primeiro – deste, jamais hei de esquecer, pois ela, com uma candura de santa, olhando-me, quase a chorar, ingenuamente pergunta: “vou ficar grávida?”. O namoro pouco durou, mas a lembrança ficou.

A jovem que chegou de mansinho, assim como quem nada quer, e se fez namorada… Noiva… E minha mulher.

A primeira casa alugada – que ainda está lá, do mesmo jeitinho.

O casamento, a viagem, a noite de núpcias, o primeiro filho. Ah, meu Deus, quanta lembrança batuta! Quer mais?

A carta de motorista. O primeiro carro. A formatura na Faculdade. Os colegas da escola da vida e os da vida da escola. A sonhada casa própria – caída do céu, em forma de herança, mas e daí? Não tem problema, ser orgulhoso nunca foi meu ponto forte. O sogro legal. A sogra, um doce de criatura, que me queria tanto bem e me fazia pensar: “ah, se todas as sogras fossem iguais a você”. Que saudade sinto da sogrinha que me deu sua filhinha. Os muitos e inesquecíveis passeios. O tour em um monomotor, numa ensolarada manhã de domingo. Os vários aniversários de casamento, comemorados como manda o figurino, costurados a quatro mãos, ao longo de muitas bodas, das quais se destacam as de prata e as de perola.

- É história que não acaba mais!

- Espero que o leitor possa se identificar com alguns dos itens dessas batutas reminiscências e possa dizer: a vida que hoje vivo, tem valido a pena ser vivida.

Gê Moraes é cronista