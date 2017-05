Batendo no fundo

Artigos

Gê Moraes

Passa o tempo, tudo passa. Vai-se um ano, outro depois. Só não passa o amor que enlaça o coração de nós dois. Que lindo! Que romântico! Mas será que esse barco que navega nas águas do romantismo, não vai se espatifar de encontro ao primeiro iceberg do desentendimento conjugal? Sabe-se lá. Mas a verdade nua e crua é que já não se fazem mais casamentos como os de antigamente, em que o “até que a morte os separem”, era tomado ao pé da letra e seguido rigorosamente à risca.

Nos dias de hoje o ato solene de união conjugal nos moldes de antigamente, com legitimação religiosa ou civil, ou com ambas, tornou-se uma verdadeira brincadeira de ciranda cirandinha, em que os casais dão meia-volta ou quando muito, volta e meia e na sequência cada um toma o seu rumo, como se isso fosse a coisa mais corriqueira e natural do mundo.

Por conta dessa frouxidão que toma de assalto o senso do ridículo de muitos cidadãos e, não poucas cidadãs, é que temos assistido tragicômicas cerimônias que, eles, sem o menor pejo, chamam de casamentos.

Ora, minha gente, vamos deixar de criancice e encarar a vida com a responsabilidade que lhe é devida, com a coerência de gente grande que sabe onde tem o nariz e consegue discernir, com precisão, as cores do arco-íris.

Em análise fria e racional, não creio na existência do homem ou da mulher ideal, pois todos têm lá os seus defeitos – uns mais outros menos – e também as suas virtudes. Mas isso não impede, absolutamente, que as pessoas exercitem seu lado bom e acrescentem musculatura à racionalidade.

Dizem que o homem ideal é aquele que conquista várias mulheres. Bobagem! Como popularmente se diz, isso não passa de pura galinhagem, pois o homem que se preze não precisa se valer desse espúrio expediente, mas entregar-se à saudável prática de conquistar muitas vezes uma só mulher, seja ela sua esposa, namorada ou noiva. Mas veja que esse sábio princípio não se presta apenas e tão somente aos homens. Ele deve ser encarado e exercitado também pelas mulheres, pois nesse caso é de primordial importância que a recíproca seja verdadeira.

E aqui fecho a porteira, antes que algum motorista destrambelhado apareça de supetão e, batendo no fundo do meu carro venha a me causar sério prejuízo. Não é não, meu irmão?

Gê Moraes é cronista