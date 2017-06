Barbosa candidato?

Cartas

Se não bastassem os momentos conflituosos pelos quais passa o Brasil, principalmente com a falta de lideres que possam ocupar o lugar deixado por esses que durante 13 anos assaltaram o País, alguns bons, mas complicados, se arvoram a se candidatar à Presidência em 2018. Quem acompanhou a passagem de Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, pôde observar, no dia a dia, o conflito com seus pares. Conflitos muitas vezes preocupantes pela impossibilidade do ministro em lidar com o contraditório. Se Joaquim Barbosa acenando se candidatar a Presidência em 2018 teve problema para lidar com dez ministros, imagina 513 deputados e 81 senadores? Afinal, estamos ou não numa democracia?

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br