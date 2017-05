Barata de ponta-cabeça

Artigos

Gê Moraes

O milho andou uma milha, não com a Emília, mas com o Emílio… Santiago que se cansou de cantar para os da banda de cá e resolveu ir soltar a voz para os da banda de lá… Garrastazu Médici, o terceiro presidente do Regime militar que, diga-se de passagem, não foi dos piores. O que viria depois é que daria panos para o AI-5 e para outras mangas que os brasileiros haveriam de chupar com caroço e todos os seus acompanhantes… Ribas, o médico que colocou a febre amarela no chão e, para provar à oposição que a dita doença não era transmitida por contato entre pessoas, um tanto quanto enfezado, deixou-se picar pelo inseto infectado.

- Com tal ato, deveras corajoso, o nobre médico deve ter deixado os seus opositores com cara de quem tomou chá de losna sem açúcar. E para não fugir da raia em que você corre, peço licença para falar de um Emílio bom de bola que jogou na seleção espanhola. Trata-se do atacante Butragueño, que emplacou o seu nome na história, quando na Copa do Mundo de 1986, deixou a seleção da Dinamarca literalmente de boca aberta que nem burro que comeu urtiga, quando marcou quatro gols na célebre goleada de 5 a 1 que a Espanha aplicou sobre a badalada “Dinamáquina”.

- Obrigado pela sua inserção. Valeu. Está convidado a seguir comigo por este caminho que trilho, cujo fim é falar do Emílio… de Meneses, de quem passei a ser um grande admirador à medida em que fui examinando com mais cuidado sua obra literária, mormente, a sua vocação para a sátira, onde se revelou um mestre da mais fina estampa.

- Confesso também ser um grande fã desse brasileiro que foi eleito para uma das cadeiras da ABL, mas que nela não chegou a tomar assento, por conta de algumas colocações que pretendia fazer no seu discurso de posse, com as quais o presidente da Casa não comungava. O inigualável satírico veio a falecer em 1918, prestes a completar 52 anos. Outro Emílio que marcou época e vale a pena ser lembrado é o… Rangel Pestana, negociante de capitais que, no dia 23 de agosto de 1890 fundou a Bolsa Livre, embrião que mais tarde viria a resultar na Bolsa Oficial de Valores do Estado de São Paulo – a BOVESPA – que hoje, no mercado de ações nada faceira e feliz da vida feito ganso novo na parte rasa do açude.

- Há um mundo de outros valorosos Emílios que bem poderiam fazer parte desta nossa galeria. Contudo, o bom alvitre está a me dizer que devo parar por aqui, para que não me chamem de cronista açodado e me façam ficar angustiado mais que barata de ponta-cabeça.

Gê Moraes é cronista