Banho de cuia

Gê Moraes

Elas eram gêmeas univitelinas, isto é, simetricamente iguais em tudo, por haverem sido formadas a partir de um único zigoto original. Aos olhos da maioria, uma era despida de beleza, outra era desnuda de encantos. Mas, quer saber duma coisa? Eram as desnudas mais lindas que alguém poderia imaginar.

Ao tomar conhecimento de que elas eram conhecidas por Geringonça e Tribufu, senti-me invadido por algo parecido com indignação, por entender que a coisa não era para tanto, pois, se uma não era malfeita e desajeitada, tampouco a outra andrajosa e maltrapilha se mostrava.

Para ser coerente com a minha linha de entendimento, tratei de saber de cada uma o seu nome real, os recebidos na pia batismal. E veja só, que beleza! Uma era Tereza Maria, outra, Maria Tereza, cujos significados são estes: “da ilha de Terá, soberana”, a primeira, e “soberana da ilha de Terá”. a segunda.

Com nomes inspiradores e de excelentes sentidos, mais nítida se tornava a injustiça contra elas praticada. E além do mais, há que se atentar ao que expressa certa premissa, segundo a qual “quem ama o feio, bonito lhe parece”. Portanto, você que odeia olhar-se ao espelho, não se estresse e nem atire pela janela a sua vontade de viver, pois o estereótipo de beleza absoluta, não existe e jamais há de existir, pois, trata-se de conceito pessoal, particular e individual. Quer um exemplo? Tem gente que morre de amores pela beleza de Cléo Pires, Deborah Secco e de outras beldades globais, outros já acham que o suprassumo do encanto é Helena Ranaldi, que fez a Márcia, em “Páginas da Vida”

Percebeu como a beleza depende muito do prisma, do ponto de vista, da direção do olhar? Assim sendo, por favor, fique calminha, não perca a esperança, siga em frente e, de repente, não mais que de repente, você encontrará alguém que não vai querer trocá-la por nada deste mundo, nem mesmo pela francesa Iris Mittenaere, a Miss Universo 2016.

E agora vou bater minha bolinha e dar uma de Pelé, que por ser bom de bola, vivia dando banho de cuia nos seus marcadores. E para quem não sabe explico que dar banho de cuia é o mesmo que dar lençol, aplicar um chapéu ou um daqueles majestosos “sombreros”.

E aqui fica um carinhoso abraço a todas as feias mais lindas daqui, dali e de lá. Olé, olé, olá..

Gê Moraes é cronista