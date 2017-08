Banda Safras faz show de lançamento de CD

Caderno A - Capa

A Banda Safras sobe ao palco do Teatro Vasques, amanhã, em dois horários, às 18h30 e 20h30, para o show de lançamento do CD ‘Confia em Mim’. A expectativa é grande para o grupo formado há pouco mais de três anos na Cidade.

A banda tem como integrantes Sergio Suzuki (voz), Flávio Lira (voz e violão), Maiara Lira (voz), Cássio Machado (guitarra solo), Bruno Max (guitarra base), Thiago Cardoso (baixo) e Junior Lira (bateria). No repertório, músicas que falam de amor e esperança. Eles classificam o estilo como variado, com destaque para o pop, rock, reggae e soul.

No currículo da Safras constam apresentações nas principais festas religiosas de Mogi das Cruzes e Região. Eles estiveram recentemente na Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, nas festas de São José, em Salesópolis e Suzano, e ainda nos festejos em torno de São Longuinho, na vizinha Guararema. Também são requisitados em cerimoniais de casamentos.

O primeiro álbum do grupo contém 11 faixas inéditas em uma superprodução independente, conforme definem seus integrantes. A proposta da banda é contagiar o público, de todas as idades, com as canções de amor e esperança. O show contará com a participação especial do baterista Rogério Prince, da Canção Nova de São Paulo, e do músico Rhamon Macedo da Banda Rezza, do Espírito Santo.

Os ingressos estão à venda a R$ 10,00 no próprio Vasques e os CDs ao preço de R$ 15,00 podem ser adquiridos no dia do show. O endereço é Rua Dr. Corrêa, 515, no Largo do Carmo. O telefone é 4798-1747.