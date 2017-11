Banda Os Incríveis se apresenta na Cidade

Caderno A - Capa

O show será nesta terça-feira, no Clube de Campo, durante o jantar que terá renda destinada à Apae

Na véspera do feriado da República, dia 14, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) será palco de um evento em favor da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). A atração principal do jantar beneficente promovido pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Roque, de Braz Cubas, será o show da banda Os Incríveis, que vai apresentar sucessos da época da Jovem Guarda.

O repertório dos roqueiros inclui canções próprias, que marcaram as décadas de 1960 e 1970, como ‘Era um Garoto Que Como eu Amava os Beatles e os Rolling Stones’, ‘Eu te Amo Meu Brasil’, ‘Marcas do Que se Foi’, ‘Vendedor de Bananas’, ‘Capeta em Forma de Guri’ e outras. Os Incríveis também interpretarão músicas de artistas nacionais e internacionais, como James Brown e outros nomes do rock.

Originalmente formado em 1962 sob o nome The Clevers, o grupo continua sendo liderado por Luiz Franco Thomaz, o Netinho, na bateria, e conta também com Leandro W. no baixo, Sandro Haick na guitarra, Wilson Teixeira no saxofone e Rubinho Ribeiro na guitarra e vocal. Recentemente os cinco estiveram em temporada no Norte e em Minas Gerais, e depois da apresentação no CCMC seguirão para o Sul, onde tem apresentações marcadas a partir do dia 18.

Netinho, 71, conta que esta não será a primeira apresentação da banda na Cidade. “Em 2014 estivemos em Mogi e adoramos a receptividade do público. O pessoal é muito animado e além dos adultos, os jovens também foram nos prestigiar”. Ele revela ainda que o show de terça-feira será emocionante. “A apresentação envolverá muito amor e carinho para com a Apae. Queremos ver a casa cheia neste que será um momento bonito, com duas seleções especiais com bastante rock no encerramento”.

Os convites para o evento estão à venda na secretaria da Paróquia e na Apae a R$ 40,00 e incluem o jantar. O Salão do CCMC fica na Rua Duarte de Freitas, 133, no Parque Monte Líbano. Para outras informações, os telefones são o 4728-4999 e o 4721-2905 (HEITOR HERRUSO – ESPECIAL PARA O DIÁRIO)