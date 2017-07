Banda Mário Portes e Canarinhos no palco

Caderno A - Capa

Mais uma atração especial movimenta o Festival de Inverno Serra do Itapety 2017 nesta sexta-feira, com entrada gratuita. A partir das 20 horas, o Teatro Vasques será palco para a apresentação da Banda Sinfônica Mário Portes, que é o grupo pioneiro do projeto Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola, ao lado do coral Canarinhos do Itapety, que está prestes a completar 15 anos de atividades.

A primeira parte do espetáculo vai contar com a participação de 60 crianças do coral Canarinhos do Itapety, que executarão um repertório eclético, apresentando algumas canções com medley de samba e também brincando com ritmos brasileiros, como bossa e forró. A atração, que integra as comemorações dos 15 anos do projeto, também vai marcar o lançamento do CD “Canarinhos de Todas as Raças”, fruto do trabalho desenvolvido pelo grupo desde 2002 e que foi finalizado recentemente no Estúdio Municipal de Áudio e Música (Emam). O CD possui canções em diversos idiomas, em uma celebração à vida e à arte.

Após a apresentação do coral, subirá ao palco do Vasques a Banda Sinfônica Mário Portes, que existe desde 2004 e foi o primeiro grupo musical do projeto Pequenos Músicos…Primeiros Acordes na Escola. O repertório, como explica o presidente da Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, maestro Lelis Gerson, atualmente responsável também pelo projeto Pequenos Músicos, será misto e vai incorporar músicas populares, marchas e também temas de filmes.

Um dos destaques desta e de todas as apresentações dos projetos musicais da Cidade dentro da programação do Festival de Inverno, como destaca o maestro, é a integração entre diferentes grupos, de projetos que nasceram separados e agora estão se convergindo.

“Nesta sexta-feira, teremos novamente essa integração, entre uma banda escolar, que é a pioneira do projeto Pequenos Músicos e o coral Canarinhos do Itapety, que também já tem longos anos de estrada”, enfatiza.

Os projetos

Desde 2009, o Coral Canarinhos do Itapety passou a ser gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, com foco sociocultural, abrindo espaço para o atendimento a crianças e adolescentes de toda a comunidade mogiana. O coral faz parte do projeto Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes, e, a partir de 2013 passou por uma grande ampliação, em virtude de ações integradas com a Secretaria Municipal de Educação, que garantiu a expansão dos trabalhos nas escolas da rede municipal, por meio do programa Música na Rede – Canto Coral nas Escolas.

Já a Banda Mário Portes é um dos núcleos do Pequenos Músicos…Primeiros Acordes na Escola. É um projeto da Secretaria Municipal de Educação, que passou, desde o início deste ano, a ser gerido também pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes.