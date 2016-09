Bancários mantêm greve e fazem nova negociação

Comentários (0) QUADRO DESTAQUE Like

A greve dos bancários teve adesão de 100% da categoria na Cidade. O balanço feito pelo Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região indica que as 38 agências do Município mantiveram as portas fechadas nesta quinta-feira (8), no terceiro dia de mobilização dos trabalhadores. Nesta sexta-feira (9), às 11 horas, iniciou nova rodada de negociação com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), em São Paulo, para tentar chegar a um acordo sobre as reivindicações salariais que possa acabar com a paralisação.

O presidente do Sindicato, Francisco Carlos Cândido, descarta, no entanto, qualquer possibilidade de os bancários retomarem os serviços nesta sexta-feira. Ele explica que esse tipo de negociação demora e a previsão é de que o resultado seja divulgado apenas no final da tarde. Depois disso, a nova proposta que sair do encontro precisa que ser avaliada pela categoria, em assembleia, prevista para a próxima segunda-feira.





Os bancários, que reivindicam reajuste salarial de 14,78%, incluindo reposição da inflação mais 5% de aumento real, decidiram cruzar os braços por não concordar com a proposta de 6,5% oferecida pelos banqueiros.

Além disso, a categoria pede Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de três salários-mínimos, equivalentes a R$ 8.317,90; piso de R$ 3.940,24; vale-alimentação; 13ª cesta e auxílio-creche/babá de R$ 880,00 ao mês. Eles reivindicam ainda melhorias nas condições de trabalho, fim das metas abusivas e dos assédios, mais contratações, combate às terceirizações, plano de cargos e salários, entre outras.

A Fenaban ofereceu aos bancários, no final de agosto, reajuste de 6,5% no salário e nos auxílios-refeição, alimentação, creche e abono de R$ 3 mil, além de participação nos lucros e resultados (PLR).

Cândido explica que a proposta não cobre a inflação do período, projetada em 9,57% para agosto deste ano, representando perdas de 2,8% para a categoria. Ele alega que “a crise não atingiu o sistema financeiro” e lembra que o lucro dos cinco maiores bancos – Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal – no primeiro semestre de 2016 ultrapassou os R$ 30 bilhões.

A Fenaban diz que a proposta encaminhada pelos bancos demonstra falta de interesse por “uma negociação rápida e equilibrada, capaz de garantir a satisfação e o bem-estar dos empregados do setor em um momento de dificuldades e incertezas na economia brasileira”.