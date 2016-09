Bancários iniciam greve nesta terça-feira

Comentários (0) DESTAQUE Like

DANILO SANS

Bancários de todo o Brasil decidiram deflagrar greve, a partir desta terça-feira (6), por melhores condições de trabalho. Apesar da expectativa de agências fechadas, o Sindicato que representa a categoria em Mogi das Cruzes afirma que o atendimento destinado a idosos aposentados será mantido.

A expectativa do presidente do Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes, Francisco Carlos Cândido, é a de paralisar o expediente no maior número de agências possível. Ele coloca como única exceção ao fechamento o atendimento destinado aos aposentados. “O pagamento deles é uma preocupação nossa. Eles não vão deixar de receber por causa da greve”, diz, garantindo que alguns funcionários continuarão trabalhando dentro das agências para receber esse público.





No ano passado, a greve dos bancários só foi encerrada após 21 dias de negociações entre os sindicatos e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), que resultaram em reajuste de 10% nos salários (com aumento real de 0,11%) e de 14% nos vales-refeição e alimentação (ganho real de 3,75%). Além do aumento salarial, no ano passado, os bancários conseguiram também abonar 53 horas dos dias parados para quem tinha jornada de seis horas e 81 horas para quem trabalhava oito horas por dia.

A proposta da Fenaban foi apresentada no último dia 29 e oferece aos bancários reajuste de 6,5% no salário e nos auxílios refeição, alimentação, creche, e abono de R$ 3 mil, além de participação nos lucros e resultados (PLR). Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), a proposta da entidade patronal não cobre a inflação do período, projetada em 9,57% para agosto deste ano, representando perdas de 2,8% para a categoria.

Entre as reivindicações da Contraf estão a reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, PLR de três salários mais R$ 8.317,90, combate às metas abusivas, ao assédio moral e sexual, e o fim da terceirização.

A Fenaban diz que a proposta enviada aos bancários “mostra o empenho dos bancos por uma negociação rápida e equilibrada, capaz de garantir a satisfação e o bem-estar dos empregados do setor em um momento de dificuldades e incertezas na economia brasileira”.

Já a federação dos trabalhadores destaca que “o lucro dos cinco maiores bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa) no primeiro semestre de 2016 chegou a R$ 29,7 bilhões” e que, apesar disso, houve corte de 7.897 postos de trabalho nos sete primeiros meses do ano.