Baleia que não esguicha

Gê Moraes

Sou capaz de apostar que a esmagadora maioria dos brasileiros desconhece a procedência da essência do perfume âmbar. E para que não digam que jogo no time dos que ignoram, sinto-me privilegiado em poder informar que a referida essência procede do cachalote, simpática baleia da família dos fiseterídeos.

- É mesmo!

- E digo ainda que o cachalote é encontrado nos mares de todo mundo e chega a atingir com facilidade até 20 metros de comprimento.

- Pela crista do galo índio! E o que mais se extrai desse bichão danado de grande?

- Além do âmbar, dele pode ser extraído também o espermacete, que é uma espécie de gordura.

- E para que há de servir tal gordura? Seria para ser usada em algum tipo de fritura?

- Não! O espermacete é usado na fabricação de velas, ceras e sabões. E, ao contrário do que se possa pensar, essa gordura se aloja na cabeça do cachalote e de lá é que ela é extraída.

- A natureza é mesmo um caso para se pensar e, pensando bem, creio que em termos de natureza, entendo menos que a metade do terço.

- E olhe lá que o seu entendimento já está de muito bom tamanho. A grandeza da natureza é tamanha que, por mais que seja estudada, ainda haverá muito a se estudar.









- Se a natureza que se acha alojada na parte externa da terra já é isso tudo, o que dizer daquilo que está abaixo da superfície?

- Se alguém disser que o subsolo é um mar nunca dantes navegado, que ainda precisa ser desbravado pelos nautas da ciência, creio que não estará escorregando na graxa da incorreção.

- Pela Ordem e Progresso de nosso estandarte! O que se sabe a respeito do que está lá abaixo do solo não chega nem a uma décima parte de tudo que lá existe.

- Pela ampla varanda de ladrilhos vermelho do Hotel Estância dos Reis! Três e mais três são seis. O tesouro que está abaixo do chão não é brinquedo não. É tanto do ouro, das pedras preciosas, do cobre, da prata e de muitos outros produtos bem apetrechados que, se viessem ao meu encontro seriam recebidos.

- Ora, até o gajo aqui que é mais bobo, viveria rindo a toa. E como não sou ambicioso demais da conta, bastaria que me viessem às mãos uma pequena parcela do carvão mineral e do petróleo que se acham escondidos por esses meandros sem fim.

- Pelas formigas e minhocas que cavam a terra e permitem a passagem do ar, vou terminar chamando sua atenção: baleia que não esguicha fica livre do arpão. Não é não?

Gê Moraes é cronista