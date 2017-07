Cartas

O Estado não consegue acabar com a bandidagem. Só no Estado do Rio, nos últimos seis meses (até jun/2017), foram 632 as vítimas de balas perdidas com 67 mortes, em tiroteios. Em meio a toda essa tragédia, verdadeira guerra civil, por simples falta de entendimento (pasmem!), secretário da Educação e comandante da PM se deram ao luxo de não conseguirem se reunir para fins de atuação contra o crime, até que aconteceu que mais uma criança acabou por ser também vítima fatal de bala perdida, dentro de escola. Há 50 anos, certo estadista francês afirmou que o Brasil não era um País sério. Continua não sendo.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br