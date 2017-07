Baixas temperaturas movimentam as lojas do Centro de Mogi

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

A massa de ar frio que se instalou em Mogi das Cruzes desde a semana passada aqueceu a esperança dos lojistas da Cidade. Os comerciantes da região central afirmam que as temperaturas baixas dos últimos dias contribuem para as vendas, especialmente, de casacos, blusas, botas e cobertores. Provocou também maior consumo de caldos, café e bebidas quentes em lanchonetes e restaurantes.

O frio é visto com muito otimismo pelo setor comercial. O gerente de uma loja de roupas, Luiz Fernando Carneiro Junior, oferece descontos na maioria dos itens de inverno. “Essa é uma época positiva para as vendas, que começaram a apresentar sinais positivos a partir de maio. O inverno agrega muito. Uma pessoa vem comprar um casaco e acaba levando outra peça que está na moda”, observa. A expectativa dele é de melhorar os negócios em mais de 10% neste mês. “Os preços estão razoáveis e se mantiveram no mesmo patamar do ano passado”, atesta a dona de casa Maria Teixeira Gomes, que ajudava ontem a filha Eduarda a escolher uma jaqueta.

As promoções são anunciadas nas vitrines das lojas. Uma delas promete descontos de até 70% nas peças para queimar todo o estoque de inverno. A estratégia está surtindo efeito positivo tanto é que o local estava bastante movimentado na tarde desta segunda-feira. A comerciante Maria Eunice também acompanhava a filha Rawany Santana, de 15 anos, que conferia os modelos de agasalhos para esse inverno. “Está tudo muito acessível. Entramos aqui para ver as ofertas”, diz a mãe.

Renata Gonçalves da Silva, gerente de outro comércio que só trabalha com roupas femininas, está torcendo para que as temperaturas continuem baixas. “As pessoas se vestem melhor no inverno e apesar da crise, as mulheres compram peças para acompanhar a moda. As vendas melhoraram desde a semana passada, mas estamos na expectativa dos próximos dias, por causa do pagamento”, comenta. As duas irmãs, as estudantes Julia e Giovana Farias, disseram que normalmente compram roupas novas sempre que muda a estação. No comércio de calçados, um dos itens mais procurados são as botas, segundo a gerente Elisabeth Torteli.

“No nosso ramo, o consumo ainda está tímido neste início de inverno, mas o mercado começa a se reaquecer com a possibilidade de frio mais intenso”, avaliou Leonardo Carlos Austin, gerente de uma loja de cobertas e edredons. Ele está apostando em um inverno mais rigoroso neste ano para reduzir o estoque. “De qualquer forma, calculo um aumento de mais de 15% nas vendas com relação ao ano passado”, disse.

A procura é maior por café, leite quente e cappuccino. “O movimento está bem maior no período da manhã. As pessoas também comem mais nessa época de frio”, comenta Sérgio Correa, caixa de uma lanchonete no Centro. Nessa época há também várias opções de caldos no final da tarde. “As pessoas querem se aquecer e nós queremos ajudar a tornar o inverno mais agradável”, brinca Abgail Calixto de Souza, dona de um restaurante.

Segundo o Climatempo, nos próximos dias, as noites serão mais frias e as tardes em geral um pouco mais quentes, com o aparecimento do sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As noites devem ser nubladas, com possibilidade de garoa, mas sem previsão de chuva. A meteorologia anuncia ondas de frio mais intenso e por vezes duradouras em julho.