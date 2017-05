Bailarinos podem se inscrever no Festival de Danças de Mogi

Caderno A - Capa

CÉLIA SATO

A 10ª edição do Festival Mogi das Cruzes em Dança já conta com mais de uma centena de coreografias inscritas para a apresentação entre os dias 22 e 25 de junho. A organizadora do evento, Regina Cunha, contabiliza até agora 250 bailarinos no palco. Sua expectativa, porém, é atrair algo em torno de 1,3 mil, já que o período de inscrições se estende até o próximo dia 10 de junho. A maioria deixa para garantir a participação no prazo final.

O festival que já faz parte do calendário de eventos de Mogi das Cruzes também tem parceria com a Escola do Teatro Bolshoi. Devido a essa parceria, há bailarinos aprovados na pré-indicação pelo Festival estudando em Joinville, onde se localiza a unidade de ensino.

Em 2015, lembra Regina, Mogi das Cruzes teve o maior número de bailarinos pré-indicados em 15 anos da Escola Bolshoi no Brasil. O objetivo é proporcionar formação e cultura por meio do ensino da dança e seus representantes buscam talentos em várias cidades brasileiras e em Mogi das Cruzes, o referencial é o Festival.

Foi com o intuito de divulgar a arte, unir a classe, mostrar os talentos da Cidade e Região e reforçar o polo cultural de Mogi das Cruzes é que surgiu o projeto artístico, cultural e social por iniciativa de Regina Cunha. A finalidade social se destaca na coleta de doações para a Campanha do Agasalho desenvolvida pelo Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes. O ingresso do festival é a doação de uma peça de inverno.

Neste ano, a organização do festival decidiu manter os valores das taxas de 2016, além de oferecer workshop gratuito (vagas limitadas) com o bailarino e coreógrafo Jolles Salles. Os demais workshops terão custo de R$ 50,00 cada. Regina cita a oportunidade que os bailarinos terão com o professor Denys Nevinomyy, da Escola Bolshoi, além do esperado aprimoramento de jazz com Jhean Alex. A inovação fica por conta do workshop de maquiagem com Felipe Moreira, o mogiano vencedor do reality da GNT.

O Festival Mogi das Cruzes em Dança busca patrocínio, desde o ano passado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento já conta com parceiros importantes, mas a meta é ampliar esse apoio para dar oportunidade a um número ainda maior de bailarinos. “A meta é judar as pessoas a crescerem no aprendizado, serem avaliadas por mestres da arte da dança e, além de tudo, serem premiadas com bolsas para cursos das melhores companhias do Estado e do País”, enumera Regina Cunha, acrescentando que o festival abre espaço a grupos independentes de comunidade, alunos da rede municipal, dançarinos com mobilidade reduzida, nas diversas modalidades.

“Devido a crise no País, a captação fica mais difícil, mas tenho parceiros importantes que desde o início acreditaram no projeto, como é o caso do Grupo Diário, D’Japa, Padaria Nippon, Versatti e Ibis”, reconhece a responsável pelo festival.

A apresentação das coreografias inscritas acontece no palco do Cemforpe de 22 a 24 de junho e o corpo de jurados é específico para cada modalidade. No último dia do Festival Mogi das Cruzes em Dança acontece a premiação. Inscrições e informações pelo site do evento. O telefone para contato é 4727-3123.