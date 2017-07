Bailarina terá oportunidade em Nova York

Caderno A - Capa

Mais uma bailarina da Região segue para temporada de estudos no exterior. Desta vez é a suzanense Bianca Gumieiro Loducca, residente em Mogi das Cruzes, que embarca nesta quinta-feira rumo a Nova York para cursar a Jofrey Ballet Scholl. Ela foi contemplada com 100% de bolsa numa audição com mais de 300 bailarinos na Mostra de Dança, no início deste ano, em São Paulo, após curso de férias com professores do Brasil, Rússia e Estados Unidos.

Aos 17 anos, Bianca, que estuda dança desde os 3 anos de idade no Centro de Arte Lilian Gumieiro, e tem formação em balé clássico, estudará jazz e contemporâneo. Na Jofrey, terá aulas com Mia Machaels, jurada do ‘So You Think You Can Danc’, famoso show de competição de dança dos EUA, com vários professores da escola.

“Será uma vivência inesquecível, não vejo a hora de conhecer novas pessoas e de compartilhar minha dança com bailarinos do mundo todo”, diz Bianca, que já participou de vários festivais e competições como solista e integrante de conjuntos. Sua experiência anterior fora do País foi a participação no YAGP, também na cidade de Nova York, em 2015.

O curso de férias que rendeu a temporada na Jofrey foi um prêmio conquistado por Bianca Gumieiro no Festival Alto Tietê de Dança, na edição de 2016. Ela ganhou o prêmio de destaque como bailarina do evento. A escola de Nova York também ofereceu a ela vaga para “Trainee Program”, estudo de 4 anos para formação profissional.

Durante a sua trajetória teve vivências com muitos mestres da dança como Valéria Mattos, Eduardo Bonnis, Francisco Ribeiro, Caio Nunes, Mariana Camargo, Milton André Lazari, entre outros.

“Eu, como diretora da escola, fico feliz em revelar mais um talento ao longo desses 25 anos de trabalho”, afirma Lilian Gumieiro, responsável pelo Centro de Arte e mãe de Bianca. “Como mãe, não posso deixar de dividir a minha emoção e reconhecer a dedicação dela”, conclui.