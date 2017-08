Azulão é campeão da Primeira Liga

Esportes

O Azulão venceu o Vila São Paulo, por 3 a 0, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo nor mal, e conquistou o título do Campeonato da Primeira Divisão da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC). Mais de 500 torcedores acompanharam a decisão realizada no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, a “Arena Nogueirão”, na Vila Industrial, na manhã desta. Na preliminar, O Spartanoos superou o Leões do CDGA, por 3 a 1, e faturou o caneco da categoria juniores.

Com a conquista, o Azulão está garantido na disputa do Campeonato Amador do Estado, promovido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que deve ter início neste mês.

A final foi uma repetição da decisão da Primeira Divisão de 1995 quando o Azulão também venceu o Vila São Paulo naquela oportunidade. Depois de 22 anos a comemoração da torcida e jogadores do clube de Jundiapeba se repetiu levantando a taça.

O jogo foi disputado sob sol muito forte. No primeiro tempo, que teve até parada técnica para os jogadores se hidratarem. Com os jogadores cansados do forte calor, a partida se arrastou para as penalidades máximas onde brilhou o goleiro Carlinhos, do Azulão, que pegou os pênaltis de Lecheva e Amarelo e viu Helivelton bater no travessão. O clube de Jundiapeba converteu as cobranças com Samir, Everton e Rafael e voltou a comemorar o título da Primeira Divisão.

Juniores

Com dois gols de Rafael e um de Rogério Júnior, o Spartanoos derrotou o Leões do CDGA por 3 a 1, na manhã de anteontem, na Vila Industrial, e conquistou o inédito título do Campeonato de Juniores (Sub-20) da Liga. O clube que tem sede no bairro Santa Tereza sobrou na decisão. O rival diminuiu a diferença com tento marcado por Edmar.

Premiação

Com seu nome no troféu do campeão, o radialista Silvestre Martins foi homenageado pela diretoria da Liga. Além dele, o jogador Mário, do Vila São Paulo, recebeu o troféu de artilheiro da Primeira Divisão, com nove gols. A defesa menos vazada foi a do Azulão, ao sofrer apenas três gols ao longo do campeonato.









Nos Juniores o troféu recebeu o nome do desportista Jorge Ferreira, o Arroz Doce, responsável pelos times de base do Paulistinha. O artilheiro da competição sub-20 foi Rhaul Campos, do CFA Mogi, com sete gols, e o Spartanoos teve a defesa menos vazada com apenas quatro gols sofridos em nove partidas.