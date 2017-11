Ayrton Senna/Carvalho Pinto, 11º lugar no ranking da CNT

Informação

A mais recente pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT) sobre as atuais condições das estradas brasileiras mostra que as rodovias do Estado de São Paulo continuam avaliadas entre as melhores do País. Das 20 mais bem colocadas no ranking divulgado na última terça-feira, 18 são paulistas. Todas as 16 rodovias classificadas como “ótimas” pelo levantamento técnico estão vinculadas ao Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. Entre as estradas que servem Mogi das Cruzes, a federal Presidente Dutra (BR-116), que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, está na 19ª colocação. Sob responsabilidade da Nova Dutra, está classificada como “boa” no ranking. A estrada já apresentou altos e baixos no passado. Apesar de receber melhorias constantemente, a empresa responsável por sua manutenção e conservação não consegue manter idêntico nível de qualidade ao longo de todo o trecho que corta o Estado de São Paulo. Outra estrada mais próxima de Mogi e mais usada pelos mogianos, a Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-70), sob responsabilidade da Ecopistas foi classificada como ótima pela pesquisa CNT. Melhor colocada da Região é aquela que liderou, por muito tempo, o ranking da CNT, mas que atualmente ocupa uma modesta 11ª classificação. As melhores épocas do complexo viário ocorreram quando ela, recém-construída, esteve sob o controle da Dersa, estatal ligada ao governo paulista. Uma série de fatores contribuiu para sua queda. Uma delas foi a permissão para que caminhões passassem a utilizar da rodovia, como contrapartida à redução nos preços dos pedágios. O tráfego pesado dificulta a manutenção que, convenhamos, também não tem sido o forte da Ecopistas. Basta notar as diferenças radicais na qualidade do pavimento em distintos trechos da via, entre Mogi e o Vale do Paraíba. Motoristas reclamam que a estrada não oferece a estabilidade necessária aos veículos, especialmente aos que trafegam no limite da velocidade permitida. Perto de São Paulo, a abertura do acesso para a Jacu-Pêssego tornou diários os congestionamentos na chegada à Capital. Os postos de serviços aumentaram, mas a distância entre eles ainda é muito grande. Ao contrário da Dutra, que disponibiliza uma emissora de rádio com informações detalhadas e permanentes sobre as condições da rodovia em tempo real, o motorista dispõe de poucas ou quase nenhuma notícia sobre o que se passa na SP-70. Radares e pedágios existem de sobra, não dando à Ecopistas justificativas para o fato de haver perdido, ao menos nos seis últimos anos, a liderança do ranking para Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), que liga São Paulo a Limeira, cuidada pela Autoban. A melhor rodovia do País é seguida no ranking pela D. Pedro I (SP-065 e SP-340) que liga Campinas a Jacareí (Rota das Bandeiras e Renovias) e pela Bauru-Itirapina (SP-225), da Centrovias, respectivamente, segunda e terceira melhores do Brasil.

Pesquisa – 2

Neste ano, a pesquisa apontou uma queda na qualidade do estado geral das rodovias avaliadas. A classificação regular, ruim ou péssima atingiu 61,8%, enquanto em 2016 esse índice era de 58,2%. Em 2017, 38,2% das rodovias foram consideradas em bom ou ótimo estado, enquanto um ano atrás esse percentual era de 41,8%.

Pesquisa – 3

O presidente da CNT, Clésio Andrade é categórico: “A queda na qualidade das rodovias brasileiras tem relação direta com um histórico de baixos investimentos em infraestrutura rodoviária e com a crise econômica dos últimos anos.” Segundo ele, a drástica redução dos investimentos públicos federais a partir de 2011 levou a um agravamento da situação das estradas.

Pesquisa – 4

Sinais dos tempos de crise: em 2011, os investimentos públicos federais em infraestrutura rodoviária foram de R$ 11,21 bilhões; em 2016, o volume investido praticamente retrocedeu ao nível de 2008, caindo para R$ 8,61 bilhões. Este ano, até o mês de junho, foram investidos apenas R$ 3,01 bilhões.

Pesquisa – 5

Para dotar o Brasil de uma infraestrutura rodoviária adequada à demanda nacional, serão necessários investimentos de cerca de R$ 293,8 bilhões. É o que mostra o Plano CNT de Transporte e Logística.

Cotidiano



Frase

Vai em frente sem parar, que a parada é suicida, porque a vida é muito curta e a estrada é comprida.

Gabriel Pensador, rapper, compositor e escritor brasileiro