Avenida vai ganhar uma Galeria a Céu Aberto

Informação

As bases de concreto já estão sendo instaladas para receber as primeiras cinco esculturas de artistas mogianos que serão afixadas ao longo da Avenida Francisco Rodrigues Filho. Trata-se de um projeto destinado a transformar aquela via, entre o Bairro do Mogilar até a divisa com Guararema, numa espécie de Galeria a Céu Aberto, como define o prefeito Marcos Melo (PSDB), incentivador da ideia. As primeiras bases estão sendo colocadas próximas às rotatórias da Praça Kazuo Kimura, ao lado do Habib’s, na recém-concluída, junto à grande lagoa que se formou no caminho para o Parque Centenário. Outras serão implantadas na direção de César de Souza e Botujuru. As cinco esculturas foram feitas pelos artistas plásticos mogianos Maurício Chaer, Lúcio Bittencourt e seu filho, Rodrigo Bittencourt, para um concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Mogi, há dois anos. As vencedoras foram adquiridas pelo Município como forma de incentivar o trabalho dos escultores locais. Devido à falta de verbas na Secretaria de Cultura, no final do ano passado, as bases não puderam ser implantadas para colocação das esculturas. Já com o orçamento deste ano, apesar dos cortes, foi possível destinar recursos para dar início ao trabalho. Tão logo esteja concluída a primeira etapa, haverá a colocação das obras de arte junto à Avenida. A ideia do prefeito é dar continuidade ao trabalho, seja adquirindo as esculturas, quando houver disponibilidade orçamentária, ou recebendo como doações de artistas da Cidade e Região, que estiverem interessados em contribuir com o Município. Aqueles que estiverem dispostos a oferecer uma obra para a futura Galeria a Céu Aberto podem procurar a Secretaria de Cultura, diz o prefeito, via assessoria. “Com o tempo, pretendemos levar nossa galeria até a divisa com Guararema”, promete ele, otimista.

No comando

Neste mês de novembro, durante as férias do tenente-coronel Ari Kamiyama, o 17º Batalhão de Polícia Militar de Mogi das Cruzes será comandado interinamente pelo major Luiz Cláudio Figueiredo Barnabé. A saída do titular pouco tempo após sua posse no cargo se deve a um período de descanso a que tinha direito, mas ainda não havia desfrutado.

Boatos

A Secretaria Municipal de Segurança desmentiu os rumores que circulavam entre policiais da Cidade a respeito de possíveis alterações no trabalho da Atividade Delegada, desenvolvido por pms, o chamado “bico oficializado”. “Não há previsão de mudança; o Município investe cerca de R$ 45 mil/mês para tal serviço junto à Polícia Militar”, informou a Prefeitura Municipal.

Eletrônico

Delegados e escrivães da Polícia Civil de Mogi estão participando de um curso de orientação para implantação nas delegacias do chamado “inquérito eletrônico”, que vai trocar o atual sistema, já considerado arcaico, por um processo totalmente digitalizado. A nova modalidade de trabalho tem por objetivo dinamizar as atividades e reduzir custos com impressão, papel e tinta.

Dívida

Ao participar da inauguração do novo piso de grama sintética, da futura quadra e do parque da Escola Municipal Carlos Alberto Lopes, no Mogilar, na quarta-feira, o vereador Antonio Lino (PSD) se empolgou com o que viu e se comprometeu a doar R$ 80 mil da emenda a que tem direito no orçamento da Cidade para ajudar na cobertura da quadra de esportes, próxima empreitada da direção do estabelecimento. Por via das dúvidas, está registrada a promessa.

Cotidiano



Frase

Todo mundo sabe que o comando da PM no Rio é acertado com deputado estadual e o crime organizado.

Ministro da Justiça, Torquato Jardim, sobre os “associados” ao crime organizado no Rio de Janeiro.