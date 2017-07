Avenida Engenheiro Miguel Gemma sofre com a falta de manutenção

DESTAQUE

NATAN LIRA

Cruzar a Avenida Miguel Gemma, principal ligação entre o Bairro do Socorro em Mogi das Cruzes e a Rodovia Mogi-Salesópolis (SP-88), de carro ou a pé, exige cuidados. Uma obra do Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) em parte da via não recebeu o devido recapeamento e hoje apresenta depressão e ondulações que interferem diretamente na circulação dos veículos. Além disso, as calçadas quebradas obrigam o pedestre a descer até a via durante a caminhada.

Outro problema que atinge diretamente o pedestre é o descarte ilegal de entulhos e móveis. Cerca de 300 metros depois de a reportagem flagrar três sofás descartados ao lado de uma calçada está localizado o Ecoponto do Jardim Armênia, equipamento que recebe este tipo de material.

Duplicada sem os serviços adequados de infra-estrutura, a Avenida Miguel Gemma tem recortes de depressões em toda a extensão. Em 2008, na gestão do ex-prefeito Junji Abe, ela foi duplicada pelo custo de R$ 3,9 milhões. Antes mesmo do término das obras, as pistas começaram a apresentar problemas causados por um erro básico: a falta de drenagem. Depois de algum tempo, um estudo apontou que seriam necessários R$ 5 milhões para refazer o serviços. Há quatro anos, o valor chegou a ser destinado por meio de uma emenda parlamentar do mesmo político, à época, deputado federal. No entanto, o repasse até hoje não foi feito.

Enquanto isso, a via sofre com a degradação gerada pelo uso intenso e os descuidos de obras, como a realizada na rede de água, que não resolveu os problemas deixados após a quebra do asfalto para a realização dos serviços.

Sobre a escavação, o Semae informou que trata-se da obra de reforma, modernização e readequação da Estação Elevatória (bombeamento) de Esgoto Bambuzal, no Conjunto Toyama 2, e construção de 1,5 quilômetro de linha de recalque na Avenida Engenheiro Miguel Gemma. Técnicos da autarquia vão ao local para avaliar a situação e, onde for necessário, fazer a recomposição do pavimento.

Sobre as calçadas, a Secretaria Municipal de Segurança disse que vem acompanhando a situação e que a responsabilidade, em sua maioria, é dos proprietários dos terrenos às margens da via pública. “Diante da demanda, o Departamento de Fiscalização Posturas fará uma nova vistoria no local. Em se tratando de calçadas de responsabilidade da Prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos será acionada para a execução dos trabalhos necessários. Já sobre os móveis e entulho depositados, trata-se de terreno particular. Logo, isso também será verificado pela equipe do Departamento de Fiscalização de Posturas”, constou na nota enviada a O Diário.