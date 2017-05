Avenida Adhemar de Barros é reaberta no Centro

DESTAQUE

A partir desta segunda-feira (29), a Avenida Governador Adhemar de Barros, na região central de Mogi das Cruzes, será reaberta a partir da altura com a Rua Princesa Isabel de Bragança. Há mais de um ano e meio o local está interditado para as obras de construção do segundo túnel do Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio, fundador do Grupo Diário.

A partir da tão aguardada liberação, os motoristas têm uma nova alternativa de acesso a regiões de grande fluxo como Vila Rubens, Braz Cubas e Jundiapeba. O acesso será feito pelo corredor formado pela Adhemar de Barros e Avenida Anchieta. Diante disso, a expectativa é de que o corredor formado pelas ruas Doutor Correa, José Bonifácio e a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco apresente uma diminuição no volume de veículos.

“Com a liberação do trecho para o trânsito de veículos pelos responsáveis pela obra, as equipes da secretaria fizeram a sinalização para os motoristas. Tínhamos uma previsão de liberação para o início do próximo mês, mas foi possível antecipar este prazo”, explicou o secretário municipal de Segurança, coronel Eduardo Rangel.

Na atualidade, os motoristas que seguem pela Rua Doutor Ricardo Vilela têm que acessar a rua Princesa Isabel de Bragança, que também deverá ter impacto positivo na fluidez. Já a Tenente Manoel Alves dos Anjos terá a sua mão de direção mantida, seguindo no sentido da praça da Bandeira em direção à Avenida Governador Adhemar de Barros.

O secretário lembrou que, nos primeiros dias da alteração, os técnicos farão um acompanhamento constante do comportamento do tráfego de veículos e dos motoristas para verificar a necessidade de novas intervenções.

Os ônibus do sistema de transporte coletivo que utilizavam o corredor viário antes da interdição retornarão para a via aos poucos. A previsão é que isso passe a ocorrer a partir da semana do dia 5 de junho.

“É necessário um período da divulgação junto aos passageiros, já que ocorrerá uma alteração que impactará também em pontos de parada dos ônibus, o que mexe com a rotina dos passageiros”, disse Rangel.

Complexo Viário

O Complexo Viário Jornalista Tirreno Da San Biagio é formado por dois túneis que realizam a ligação entre os dois lados da linha férrea na região central de Mogi das Cruzes. O primeiro foi entregue em dezembro e já cumpre sua função de permitir o tráfego de veículos entre as ruas Ricardo Vilela e Hamilton da Silva e Costa, com 298 metros de extensão.









Já o segundo, que tem previsão de entrega até o final deste ano, liga a Rua Cabo Diogo Oliver à Avenida Governador Adhemar de Barros, com 426 metros de extensão. Operários e máquinas trabalham nas duas frentes de escavação e a passagem alcançou 70% de seu cronograma, o que corresponde a cerca de 90% do total das obras, considerando os dois túneis.