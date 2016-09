Comentários (0) Cartas Like

Livre de Dilma. Livre de Eduardo Cunha. O País está em festa por ver suas instituições funcionando. E viva a primeira autoridade do País, Sua Excelência o povo, como bem nomeou a ministra Cármen Lúcia ao assumir a Presidência do Supremo Tribunal Federal. Ou os congressistas nos representam com dignidade, com respeito, fazendo valer nossos direitos, ou o povo brasileiro pressionará para que caiam. Que lhes sirva de lição a cassação de Dilma e Cunha. E segue o bonde na mesma direção. Muitos pontos de parada ainda.

Myrian Macedo – myrian.macedo@uol.com.br